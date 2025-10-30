ХАМАС передав тіла двох ізраїльських заручників

Палестинське угруповання ХАМАС у четвер передало тіла двох людей, які, за їхніми словами, були загиблими ізраїльськими заручниками.

Про це пише Reuters.

Офіс прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу повідомив, що ізраїльські сили отримали два тіла через Міжнародний комітет Червоного Хреста в Газі, і вони будуть перевезені до Ізраїлю для ідентифікації.

Згідно з умовами угоди про припинення вогню, ХАМАС звільнив усіх живих заручників в обмін на близько 2000 палестинських в’язнів і затриманих під час війни, тоді як Ізраїль відвів свої війська, зупинив наступальні дії та збільшив обсяги гуманітарної допомоги для анклаву.

ХАМАС також погодився передати рештки всіх 28 загиблих заручників в обмін на 360 тіл палестинських бойовиків, убитих під час війни. До четверга угруповання передало 15 тіл.

Ізраїль заявляє, що ХАМАС занадто повільно здійснює передачу решти тіл заручників, які все ще залишаються в Газі. ХАМАС, своєю чергою, каже, що пошук і вилучення решток потребує часу.

Суперечка навколо пошуку та передачі тіл заручників є однією з головних проблем, що ускладнюють план президента США Дональда Трампа щодо остаточного завершення війни в Газі.

На шляху до реалізації цього плану також є питання майбутнього адміністрування Газою та вимога роззброєння ХАМАС. Водночас сторони взаємно звинувачують одна одну у порушенні перемир’я.