Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
ХАМАС передав тіла двох ізраїльських заручників

Офіс ізраїльського прем'єра підтвердив отримання тіл Червоним Хрестом. 

ХАМАС передав тіла двох ізраїльських заручників
Тіла ізраїльських заручників перевозять в Тель-Авіві, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Палестинське угруповання ХАМАС у четвер передало тіла двох людей, які, за їхніми словами, були загиблими ізраїльськими заручниками.

Про це пише Reuters. 

Офіс прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу повідомив, що ізраїльські сили отримали два тіла через Міжнародний комітет Червоного Хреста в Газі, і вони будуть перевезені до Ізраїлю для ідентифікації.

Згідно з умовами угоди про припинення вогню, ХАМАС звільнив усіх живих заручників в обмін на близько 2000 палестинських в’язнів і затриманих під час війни, тоді як Ізраїль відвів свої війська, зупинив наступальні дії та збільшив обсяги гуманітарної допомоги для анклаву.

ХАМАС також погодився передати рештки всіх 28 загиблих заручників в обмін на 360 тіл палестинських бойовиків, убитих під час війни. До четверга угруповання передало 15 тіл.

Ізраїль заявляє, що ХАМАС занадто повільно здійснює передачу решти тіл заручників, які все ще залишаються в Газі. ХАМАС, своєю чергою, каже, що пошук і вилучення решток потребує часу.

Суперечка навколо пошуку та передачі тіл заручників є однією з головних проблем, що ускладнюють план президента США Дональда Трампа щодо остаточного завершення війни в Газі.

На шляху до реалізації цього плану також є питання майбутнього адміністрування Газою та вимога роззброєння ХАМАС. Водночас сторони взаємно звинувачують одна одну у порушенні перемир’я.

  • 25 жовтня Трамп дав терористам ХАМАС 48 годин на те, щоб вони пришвидшили повернення тіл загиблих заручників
  • Інакше, за словами президента США, інші країни, залучені до встановлення миру в регіоні, вживуть заходів.
  • 28 жовтня прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу наказав військовим негайно завдати "потужних ударів" по Смузі Гази, а пізніше заявив про відновлення перемир'я.
