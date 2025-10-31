Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Зовнішня розвідка: Росія все більше орієнтується на дешеву робочу силу та адміністративний контроль

Дефіцит кадрів компенсують імпортом дешевої робочої сили, а не інвестиціями в освіту.

Зовнішня розвідка: Росія все більше орієнтується на дешеву робочу силу та адміністративний контроль
Ілюстративне фото: росіяни у Пскові
Фото: фотограф Дмітрій Марков в Instagram

Російська влада дедалі більше орієнтується не на розвиток висококваліфікованих кадрів, а на дешеву робочу силу та адміністративний контроль.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

Попри дефіцит понад 23 тисяч лікарів і 63 тисяч медпрацівників, уряд РФ дозволив фельдшерам і акушеркам без вищої освіти виконувати функції лікарів. Тим часом середня зарплата лікаря в Росії становить лише 87 тисяч рублів, тоді як сортувальникам товарів без досвіду платять близько 155 тисяч.

У 2026 році Москва планує збільшити квоту на трудових мігрантів до 279 тисяч осіб — на 20% більше, ніж цьогоріч. Основні країни-постачальники — Індія, Китай, Малайзія, Бангладеш та держави Африки. Таким чином, дефіцит кадрів компенсують імпортом дешевої робочої сили, а не інвестиціями в освіту.

Система освіти також деградує: мінімальні бали для вступу до університетів підвищують одразу з шести предметів, що змусить частину випускників обирати роботу на заводі або службу в армії. Кількість «радників з виховання» (пропагандистів) у школах подвоять до 60 тисяч, тоді як дефіцит учителів уже перевищує 600 тисяч.

За оцінкою СЗРУ, така політика формує економіку без професіоналів, де знання та досвід втрачають цінність, а головним ресурсом стає дешева робоча сила та ідеологічна лояльність.
