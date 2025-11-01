Маєток Майкла Джексона виплатив $2,5 млн у справі про сексуальні звинувачення

Маєток Майкла Джексона цього року "тихо" виплатив загалом $2,5 мільйона п’ятьом особам, які звинуватили покійного попзірку у сексуальному насильстві.

Про це пише видання Financial Times, посилаючись на чеки та листування.

Ця виплата завершила угоду про врегулювання на суму $16,5 мільйона, укладену ще у 2020 році з тими ж позивачами – тепер ідентифікованими як члени родини Кашіо. Саме їхні звинувачення стали центром гострого юридичного конфлікту, що загрожує зруйнувати зусилля з відновлення спадщини співака.

Наступного тижня суддя в Лос-Анджелесі розглядатиме, чи можуть звинувачення братів і сестер Кашіо бути висвітлені у відкритому суді, чи справа має залишитися у приватному арбітражі. Сім’я Кашіо стверджує, що їх примусили підписати угоду, умови якої вони не розуміли. Вони вважають, що мають право на більшу компенсацію й хочуть публічно розповісти свою історію.

Суперечка може кинути тінь на "Michael" – біографічний фільм вартістю $155 млн, який має вийти в кінотеатрах у квітні. Активна рекламна кампанія розпочнеться вже цього місяця.

Влітку 2025 року маєток Джексона подав позов проти Френка Кашіо, колишнього менеджера співака, звинувативши його у вимаганні та вимагаючи переведення спору в арбітраж.

П’ятеро членів родини Кашіо публічно заявили в жовтні, що Джексон зваблював і зловживав ними протягом десятиліть, починаючи з дитинства.

У своїх матеріалах адвокати маєтку Джексона називають звинувачення неправдивими та спробою шантажу. Вони наполягають, що за угодою 2020 року всі спори мають розглядатися в закритому арбітражі та залишатися конфіденційними.

Втім, родина Кашіо заявляє, що ця угода є недійсною відповідно до законів Каліфорнії, які забороняють конфіденційність у випадках сексуального насильства. Вони також стверджують, що маєток використав їхню травму та відмовляв від отримання юридичної допомоги.

Обидві сторони ведуть приватні переговори вже понад рік, одночасно оскаржуючи окремі аспекти справи у суді.

Майкл Джексон — одна з найуспішніших, але й найбільш суперечливих постатей в історії попмузики — став зіркою ще в дитинстві з гуртом The Jackson 5. До моменту його смерті у 2009 році він перебував у боргах. У заповіті він призначив співвиконавцями заповіту адвоката Джона Бранку та музичного менеджера Джона Маклейна, які відтоді керують його фінансами. Разом вони відновили статки Джексона, заробивши понад $3 мільярди, і намагаються очистити його репутацію попри постійні звинувачення у педофілії.

Ці зусилля були серйозно підірвані після виходу у 2019 році документального фільму HBO Leaving Neverland, який містив докладні свідчення двох чоловіків, що заявили про зловживання з боку Джексона в дитинстві.

Невдовзі після виходу фільму родина Кашіо подала свої претензії до маєтку. Згідно із угодою 2020 року, кожен із п’яти позивачів мав отримати близько $3,3 млн протягом кількох років.

Слухання у Верховному суді Лос-Анджелеса призначене на 6 листопада.