У Парижі за вандалізм болгарам присудили тюремні терміни. Їх підозрюють у зв'язку з Росією

Вони скоїли наругу над єврейським меморіалом.

У Парижі за вандалізм болгарам присудили тюремні терміни. Їх підозрюють у зв'язку з Росією
Стіна праведників у Парижі
Фото: EPA/UPG

У п’ятницю французький суд засудив чотирьох болгар за наругу над єврейським меморіалом, на якому минулого року залишили червоні відбитки рук. Прокуратура вважає, що цей акт міг бути зовнішнім втручанням, пов’язаним із Росією.

Про це пише The Guardian.

Суд у Парижі виніс дворічні терміни ув’язнення для Георгія Філіпова та Кірила Мілушева, яких вважають виконавцями, а чотири та три роки відповідно – для Миколи Іванова та Мірчо Анджелова, яких вважають організаторами операції. Анджелов досі перебуває в розшуку.

Усім чотирьом також заборонено в’їзд на територію Франції довічно. Однак їх не судили за скоєння правопорушення від імені іноземної держави, бо така обтяжуюча обставина була додана до Кримінального кодексу Франції після інциденту. Судді зазначили, що факт іноземного втручання є беззаперечним, а його метою було "підбурювати громадську думку, використовувати наявні поділи та ще більше фрагментувати французьке суспільство".

Цей судовий процес став першим такого роду у Франції, але одним із серії схожих злочинів, які, ймовірно, були спрямовані на дестабілізацію.

Вандалізм стався на тлі зростання напруженості у Франції через війну між Ізраїлем та палестинською групою Хамас, що розпочалася в жовтні 2023 року. Стіна з червоними відбитками рук містить імена 3 900 людей, які захищали євреїв під час нацистської окупації Франції у Другій світовій війні. Ще кілька червоних відбитків було знайдено в центральних районах Парижа.

Прокуратура повідомила, що агент безпеки зафіксував двох людей, які ставили трафарети на меморіалі. Слідчі встановили їх особи за записами камер, а згодом з’ясували, що троє наступного ранку сіли на автобус до Бельгії, а потім літак до Болгарії. Присутні на суді обвинувачені звинувачували відсутнього спільника, називаючи Анджелова "лідером" та заперечуючи будь-яку ідеологічну мотивацію.

Філіпов запевнив, що не усвідомлював, що маркує меморіал, відомий як "стіна праведників", і відкинув звинувачення у зв’язках із неонацистською ідеологією, включно з татуюванням свастики та публічними нацистськими жестами в соцмережах.

Прокуратура Парижа заявила, що інцидент із червоними відбитками рук, можливо, "організований російськими спецслужбами", є одним із дев’яти подібних підозрюваних актів іноземного втручання.
