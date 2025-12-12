Як українська мова допомогла «Чорнобильській резолюції» ООН

10 грудня Генеральна асамблея ООН ухвалила ініційовану Україною резолюцію «Зміцнення міжнародного співробітництва та координації зусиль у справі вивчення, пом’якшення та мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи». На думку Міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, її просування стало одним із найскладніших процесів у багатосторонніх форматах за останній час, адже колись консенсусна резолюція перетворилась на об’єкт політичних маніпуляцій в руках країни-агресорки то її сусідки-поплічниці, котрим украй кортіло привласнити пам’ять про трагедію на Чорнобильській АЕС, а також приховати злочини рф проти нашої держави. Крім того, ця парочка злочинних сусідніх країн сподівалась на нашу мовчазну згоду та свій очевидний успіх.

Фото: Сергій Кислиця Голосування за резолюцію із закликом до Росії повернути Україні викрадених дітей

На щастя, сталось не так, як гадалось. Тому, подавши свій проєкт резолюції, використавши можливі дипломатичні прийоми, маючи блискучу доповідь дипломата, Представника України в ООН Андрія Мельника, Україна вперше за стільки років з часу чорнобильської трагедії відновила історичну справедливість, виконала норми національного законодавства та вперше з 1986 року закріпила в ООН українську транслітерацію слова «Chornobyl» замість російського «Chernobyl». “Ключовий елемент нашої позиції був водночас простим за змістом і надзвичайно складним у реалізації: розглядатися має український проєкт, адже ЧАЕС – це українська територія. Білоруський проєкт має бути відхилений”, - уточнив міністр, підкресливши суть «дипломатичної гри на межі фолу», про яку ще напишуть у підручниках як про важливу складову політико-філологічного, насправді – світового успіху. Таким чином, Генеральна Асамблея ООН ухвалила ініційовану Україною резолюцію щодо посилення міжнародного співробітництва та мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи, офіційно визнавши як довготривалі загрози аварії, так і нові ризики, спричинені російською агресією.

Мушу визнати: для утвердження державної мови історична резолюція стала наріжним каменем для наших майбутніх перемог, адже це дає справжню можливість переглянути низку інших політичних документів, в яких фігурують не тільки топоніми, принципово важливі як для захисту національних інтересів, так і реальної боротьби проти ворожої пропаганди. Вкотре доведено: українська – це справжня зброя, з якою можна підкорювати найнебезпечніший спротив ворога. Адже транслітерація, яка відповідає мовному закону, а також може довести до дипломатичного нокауту країну-агресорку, це – надійний інструмент захисту національної ідентичності, важливий елемент інформаційної та мовної безпеки, вимога українського законодавства, а також дієвий механізм утвердження рідної мови та міжнародної суб’єктності України.

Доведено на прикладі інших топонімів: українська версія власних назв у міжнародному просторі («Kyiv», «Kharkiv», «Odesa», «Mykolaiv») не тільки протидіє російським історичним покручам («Kiev», «Kharkov”, «Odessa», “Nikolaev”). Цей фактор ціннісної тотожності нації по-справжньому забезпечує пізнаваність української культурної, історичної та географічної спадщини на мапі сучасного світу. Транслітерація за правописом — це дієвий елемент протидії російській пропаганді, нав’язуванню російських стандартів у медіа, логістиці та картографії, інших сферах, а також розмиванню нашої присутності в міжнародних базах даних (ICAO, ISO, Google Maps, Wikipedia). Важливо, що все це – в межах мовного закону, чинного правопису та Постанови КМУ №55 від 27 січня 2010 року, якими давно передбачено утвердження уніфікованих форм географічних назв, недопущення використання російських кальок, стандартизацію онімів у міжнародному спілкуванні, а також обов’язковість використання державних стандартів у публічній сфері. Державна мова – наш гострий меч у захисті національної ідентичності у світі.

Успіх української дипломатії в цій битві за наш Чорнобиль – серед важливих у наближенні нашої перемоги, яка точиться на всіх фронтах. Вона – і в захисті нашої пам’яті про найбільші трагедії в історії людства, які повертаються новими бідами довкола атомної енергетики, екології та безпеки, а також у покаранні та знищенні путінського зла. Як зауважував дипломат, вчений і письменник Юрій Щербак у своїй всесвітньо відомій повісті «Чорнобиль», аварія стала репетицією ядерної світової катастрофи, попередженням людству про можливу загибель. Водночас він помітив, наскільки є сильним є російське поклоніння Ядерному Дияволові. «Ми не повинні дозволити путіну дістати з шафи цей ядерний скеле. Вільний світ має проголосити росії ультиматум: зупиніть ядерного маніяка на краю прірви! Вбийте його заради життя ваших дітей!», – пише Юрій Щербак у статті «Ядерний скелет у шафі путіна».

Українці продовжують боротися за життя і свободу, за історію, мову і культуру. Наші битви – цеглини в мур майбутньої Перемоги.