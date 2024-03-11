“Ми не злякаємось”: прем’єр Греції звернувся до Кремля після російської атаки на Одесу, де він зустрічався із Зеленським
“Ми не злякаємось”: прем’єр Греції звернувся до Кремля після російської атаки на Одесу, де він зустрічався із Зеленським
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Зеленський різко відповів Папі Франциску за "білий прапор" для України
Зеленський різко відповів Папі Франциску за "білий прапор" для України
Роман Костенко: «Новий суспільний договір: усі працюють на тих, хто воює»
Роман Костенко: «Новий суспільний договір: усі працюють на тих, хто воює»
Папа Франциск заявив, що Україна повинна "мати мужність підняти білий прапор" переговорів
Папа Франциск заявив, що Україна повинна "мати мужність підняти білий прапор" переговорів
Newsweek: втеча Чорноморського флоту Росії з Криму перекреслює плани Путіна
Newsweek: втеча Чорноморського флоту Росії з Криму перекреслює плани Путіна
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
У Ватикані пояснили слова Папи Римського: Франциск закликає до переговорів
У Ватикані пояснили слова Папи Римського: Франциск закликає до переговорів
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
ГоловнаБлогиБлог Тараса Кременя

З назв торговельних марок мають зникнути російськомовні покручі та обсценна лексика

Стрімкі процеси декомунізації, дерусифікації та деколонізації засвідчили: суспільний запит на українськість найбільший за роки Незалежності. В умовах повномасштабного вторгнення, коли ворог зловживає “язиком”, пояснює окупацію “захистом російськомовних” та висуває нові ультиматуми, прийшло усвідомлення важливості нашої єдності, національної ідентичності, державної мови. В усіх без виключення сферах відбувається очищення від штучно нав’язаного російського впливу: українці перейменовують міста і села, назви яких пов’язані з імперським минулим; прощаються з пам’ятниками російської культури та історії; відмовляються від культурного продукту країни-агресора. Велика кількість компаній вже зробили свій вибір на користь української, тому всіляко заохочують своїх працівників до вдосконалення своєї української. Завдання відповідального бізнесу - вчасно реагувати на потреби національно свідомого споживача.

Фото: EPA/UPG

Хоча Законом про державну мову і не передбачено жодних обмежень щодо мови торговельних марок, але проблема є, і виникла вона не вчора. Зокрема, в статті 42 мовного закону йдеться про те, що “торговельні марки (знаки для товарів і послуг) використовуються у тому вигляді, в якому їм надана правова охорона”. Проте мені дивно, що на 11-му році російсько-української війни сотні торговельних марок, зареєстрованих в Україні, у своїх назвах і досі мають слова, які носять російськомовний лінгвістичний характер та не відповідають правилам і нормам українського правопису. До прикладу, є ТМ, в яких присутні такі слова, як “южная”, “страна”, “время”, “надежда”, “новая”, “восток”, “сказка”, “сахар”, “пчьолка”, “обжора” тощо. Я вже не кажу про засилля англізмів, диво-абревіатур чи суцільної абракадабри. Не можу не згадати торгівельні марки з обсценною лексикою латинськими літерами в самій назві, що не зустрінеш у жодній країні світу. Особливо болить, коли такі дива - на головних вулицях українських міст.

Розумію, що процес перереєстрації і подальші дії, пов’язані з торгівельним самоочищенням, потребують від підприємців певних витрат, проте це питання не грошей, а свідомості, репутації та відповідальності. Безперечно, іміджеві втрати набагато відчутніші та безповоротні. Проте не забуваймо наступне: прагнення українців остаточно розірвати будь-яку залежність від нав'язаного нам “братнього язика” рекордні. Роботи по очищенню від наслідків російщення багато, тому бізнес має оперативно реагувати на запит громадянського суспільства і діяти відповідно.

Давайте разом утверджувати українську, зміцнювати національні інтереси та посилювати національну безпеку.

Тарас Кремінь Тарас Кремінь , Уповноважений із захисту державної мови, народний депутат України VIII скликання
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
Другие записи блога:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies