Світ засуджує русифікацію українців як інструмент знищення національної ідентичності

Останні тижні в західних медіа активізувалась тема загроз українській ідентичності та злопутінських зазіхань на неї. Міжнародні аналітики визнають, що кремль спрямовує політику русифікації на українських дітей , прагнучи їх якнайшвидше асимілювати та розірвати будь-які зв’язки з українською спадщиною та, головне, родинами. Цілеспрямований та системний вплив російської злочинної влади на українську молодь в окупації - серед найпідступніших воєнних злочинів москви.

Фото: Bring Kids Back UA

Інститут вивчення війни (ISW) звітує, що підтримувана кремлем російська православна церква бере активну участь у русифікації українських дітей. В черговому звіті говориться про те, що депортовані з окупованих територій Донецької та Луганської областей діти перебувають у притулках РПЦ, де духовенство та пов'язані з нею служники проводять так звані “військово-патріотичні” заходи, щоб заохотити проросійські настрої та позбавити дітей української ідентичності. Насправді це - фізичний примус до відмови від свого коріння, батьків, держави.

“Раніше ISW оцінював, що РПЦ відіграє важливу роль у втіленні кремлівського плану окупації України, і це, схоже, поширюється на російські зусилля з русифікації депортованих українських дітей, які проживають у росії”, - йдеться в звіті. Аналітики ISW наголошують, депортація українських дітей та заходи з їх русифікації з наміром знищити українську ідентичність “є порушенням Конвенції про попередження злочину геноциду та покарання за нього, яка забороняє “примусове переміщення дітей групи до іншої групи” на тій підставі, що це акт геноциду”.

Віцепрем’єр-міністр Канади Христя Фріланд зазначила, що незаконно депортуючи українських дітей, росія прагне знищити Україну та її демократичний устрій: “росія намагається зруйнувати Україну та українську демократію. І один із способів, яким вона це робить, - викрадаючи українських дітей. Це дуже сумно для кожної викраденої дитини, для кожної родини, яка втратила дитину”, - наголосила Фріланд.

В “The New York Times” вийшла грунтовна стаття про депортацію українських дітей з Херсона ще на початку повномасштабного вторгнення. У публікації йдеться про те, що зміна громадянства та переклад російською імен депортованих українських дітей “свідчить про намір російської влади позбавити дітей української ідентичності в порушення Конвенції про права дитини”.

Про підтримку РПЦ воєнних зусиль кремля пише й BNNGPT: “Церква не лише схвалила вторгнення в Україну, але й була активним прихильником війни […] Ця позиція поширюється на русифікацію депортованих українських дітей, де вплив церкви використовується для досягнення цілей кремля щодо культурної та національної асиміляції”.

Заступниця глави місії USAID в Україні Теодора Делл заявляє, що мета російської агресії - стерти українську культуру і національну ідентичність: "Повномасштабна агресія росії спрямована на безліч пам'ятників, архівів, бібліотек і культурних об'єктів. Мета цієї агресії - стерти українську культуру і національну ідентичність України зі сторінок історії", - сказала Теодора Делл.

В цьому контексті хотілось би згадати і новину від Служби Безпеки України, яка минулого тижня повідомила, що виявила антиукраїнську літературу в мережі церковних лавок УПЦ (МП). Серед вилученого – численні проросійські видання, які пропагували релігійну нетерпимість та виправдовували війну рф проти нашої держави. Партії ворожих примірників були знайдені в Ужгороді, Житомирі, Миколаєві та Києві. Що ж відбувається на тимчасово окупованих територіях, складно уявити.

Виправдовуючи імперські зазіхання кривавого диктатора, російська церква відіграє підступну роль у геноцидній війні проти України. Весь цивілізований світ бачить, що москва використовує релігію, освіту, культуру, спорт тощо як зброю - за допомогою пушкіних й булгакових вони просувають свій “руzzкій мір”, русифікуючи українських дітей намагається стерти національну ідентичність. Проте, чим голосніше та відвертіше світ про це говорить, засуджує і перешкоджає новим злочинам, тим більше можливостей це зупинити та покарати причетних.

Глобальний саміт миру у Швейцарії, який відбудеться з ініціативи України, також має розставити крапки над “і” у питаннях повернення додому наших полонених, викрадених дітей і цивільних. Українська формула миру - це глобальна формула безпеки світу.