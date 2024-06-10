"Ми вже давно збиралися мобілізуватися. Починаючи з зими – готувалися": Жадан розповів про рішення піти на службу в Нацгвардію
"Ми вже давно збиралися мобілізуватися. Починаючи з зими – готувалися": Жадан розповів про рішення піти на службу в Нацгвардію
Чому Mirage 2000 потрібні Україні
Чому Mirage 2000 потрібні Україні
Енергокомора. Як ОСББ створюють енергонезалежність сонячними панелями і не тільки ними
Енергокомора. Як ОСББ створюють енергонезалежність сонячними панелями і не тільки ними
До повномасштабної війни в аспірантурі навчалися 5000 людей. Цього року на неї претендують 140 000
До повномасштабної війни в аспірантурі навчалися 5000 людей. Цього року на неї претендують 140 000
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Директор Театру Франка Євген Нищук отримав повістку на вересень
Директор Театру Франка Євген Нищук отримав повістку на вересень
В Україні скасували графіки відключення світла, – ДТЕК
В Україні скасували графіки відключення світла, – ДТЕК
Вибори до Європарламенту: екзит-поли свідчать про лідирування "правих"
Вибори до Європарламенту: екзит-поли свідчать про лідирування "правих"
ZN.UA: Мустафи Найєма не буде на форумі відновлення у Німеччині через "внутрішньополітичні суперечки"
ZN.UA: Мустафи Найєма не буде на форумі відновлення у Німеччині через "внутрішньополітичні суперечки"
ГоловнаБлогиБлог Петра Андрющенка

Ультраправі ризики виборів в ЄС. Чи варто нам хвилюватись?

Вибори в Європарламент. Впевнений - всі чули. А ще чули, що цього разу ультраправі мають більшу підтримку, і це приблизно все, на чому закінчується занурення у вибори в ЄС.

Дарма. Чому? 

 

Європарламент
Фото: EPA
Європарламент

Тому, що перемога або набрання реальної ваги ультраправими може значно погіршити наше життя. Причому, як для тих, хто тут, в Україні, так і для тих, хто в евакуації в країнах ЄС. Чому? Ну, окрім риторики щодо допомоги, наближеної до Орбана, ультраправі наполягають на врегулюванні міграції. 

Що це означає? Що всі мігранти-біженці, які не є європейцями, поїдуть додому? Ну, в баченні ультраправих так. Європа для європейців обґрунтовується різними етичними формулюваннями. 

Але. Наші українці для них також не є європейцями. І це ще не всі погані новини. 

На боці ультраправих (увага) азійсько-африканські біженці, які в ЄС “давно”. Вони більше за “білих” вимагають перестати пускати сюди власних співгромадян. Абсурд? Так. Але на те він і ультраправий популізм, щоб кольорові етнічні групи підтримували головних борців з їхнім кольоровим етносом. 

Сюди треба додати, що саме ультраправі спонукають та підтримують бунти фермерів проти політики захисту клімату від змін. Вони вимагають більше грошей та менше зобов’язань для кожної країни без зниження рівня дотацій та купи подібної нереальної маячні. 

Ну і вишенькою - російські гроші. Не велика таємниця, на чиїх грошах стрімко стрибнула в рейтингах десять років тому Ле Пен. З ким подружився Орбан. Та в більшості ультраправих присутні російські гроші та російський вплив. Що саме по собі є великим ризиком для нас. 

Чи ми робимо щось? Ні. Правильніше - на жаль, ні. А мали б зараз максимально надати дипломатично-представницьку підтримку пані Урсулі. Так, так. Ми зараз так можемо в Європі. 

Чим ми ризикуємо? Втратою статусу наших евакуйованих та зменшенням підтримки через майбутні взаємні поступки в парламенті ЄС. 

Наскільки це взагалі реально? Давайте скажу так. Майже всі європейські видання сьогодні та вчора зійшлися на одному: надія лише, що виборець ультраправих знову не прийде на дільниці. Чи це про реальність загрози? Так. Згадайте Нідерланди. Або Брекзит. Теж тоді ніхто не дооцінив. 

Тому - від сьогодні там почалося. А нам залишається сподіватися та на рівні МЗС пропрацьовувати негативні сценарії, як можливо. Та добре, що в МЗС у нас не так як у більшості уряду. Тому надія є, але реалізм має панувати.

Петро Андрющенко Петро Андрющенко , радник міського голови Маріуполя
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
Другие записи блога:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies