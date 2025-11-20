Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Безоплатна правнича допомога для осіб, позбавлених свободи через збройну агресію: що є і куди рухатися далі

Як Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, я перевірив, чи дотримуються в Україні права людей, яких позбавили свободи через війну з Росією. Зокрема, йдеться про їхнє право на безоплатну правничу допомогу.

Під час вивчення питання я зрозумів, що механізм реалізації цього права поки що працює не так ефективно, як міг би. Тому, у межах взаємодії між Офісом Омбудсмана та Координаційним центром з надання правничої допомоги, я звернувся до Центру з проханням надати роз’яснення і пропозиції щодо поліпшення доступу до правничих послуг для цих осіб.

Фото: Інна Варениця

Як ця система працює?

Центр підтвердив, що всі особи, що перебувають під юрисдикцією України, включно зі звільненими з полону та їхніми родинами, можуть отримати первинну правову допомогу — консультації, роз’яснення, допомогу у складанні документів.

Важливо, що звернутися за отриманням безоплатної вторинної правничої допомоги можуть не лише самі особи після їх звільнення з полону, а й члени їх сім’ї під час того, як людина перебуває у полоні.

Окрім того, юристи системи безоплатної правничої допомоги відвідують звільнених з полону у лікувальних закладах та надають їм необхідні послуги.

Також з листопада 2022 року громадяни, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України офіційно мають право на безоплатну вторинну правову допомогу — тобто можуть отримати захист, представництво інтересів у судах та інших органах, а також допомогу у складанні процесуальних документів. Це стосується як періоду позбавлення свободи, так і часу після звільнення.

Щоб отримати допомогу, особа, яка досягла повноліття або її представник подає письмове звернення до Центру за місцем проживання. Існують чіткі правила: як подати звернення, які документи підтверджують право на допомогу, як ухвалюють рішення і які повноваження мають юристи та адвокати.

Найчастіші питання, з якими звертаються люди:

● оформлення документів для отримання грошової допомоги для сімей військовополонених;

● роз’яснення правового статусу полонених;

● нарахування і виплати одноразової допомоги після повернення з полону;

● відкриття кримінальних проваджень щодо військовослужбовця, який перебував у полоні;

● відновлення документів;

● визнання особи такою, що була позбавлена свободи через війну;

● отримання зарплати або аліментів за військовополоненого;

● компенсації за примусове позбавлення свободи;

● оформлення паспорта або посвідчення члена сім’ї військовополоненого;

● отримання інформації про місцеперебування полоненого та внесення до списків на обмін;

● порядок обміну військовополоненими;

● збереження робочого місця під час мобілізації та інше.

Де можна отримати допомогу?

Отримати безоплатну правничу допомогу можна:

● у бюро правничої допомоги:

● за телефоном 0 800 213 103 (дзвінки безкоштовні);

● через мобільні застосунки «Безоплатна правова допомога» або «Твоє право»;

● контакти усіх точок доступу до безоплатної правничої допомоги можна переглянути на мапі, перейшовши за посиланням: legalaid.gov.ua.

Проблема, яку я виявив, полягає не лише у процедурі — багато людей просто не знають, що мають таке право. Тому зараз важливо максимально поширити інформацію, щоб кожен, хто пройшов полон або чия родина постраждала від агресії, знав: держава гарантує їм безоплатну правничу допомогу.

Мій обов’язок як Уповноваженого — зробити цей механізм дієвим і доступним для всіх, хто цього потребує.

Дмитро Лубінець Дмитро Лубінець , Уповноважений Верховної Ради України з прав людини
