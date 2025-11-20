Безоплатна правнича допомога для осіб, позбавлених свободи через збройну агресію: що є і куди рухатися далі

Як ця система працює?
Центр підтвердив, що всі особи, що перебувають під юрисдикцією України, включно зі звільненими з полону та їхніми родинами, можуть отримати первинну правову допомогу — консультації, роз’яснення, допомогу у складанні документів.
Важливо, що звернутися за отриманням безоплатної вторинної правничої допомоги можуть не лише самі особи після їх звільнення з полону, а й члени їх сім’ї під час того, як людина перебуває у полоні.
Окрім того, юристи системи безоплатної правничої допомоги відвідують звільнених з полону у лікувальних закладах та надають їм необхідні послуги.
Також з листопада 2022 року громадяни, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України офіційно мають право на безоплатну вторинну правову допомогу — тобто можуть отримати захист, представництво інтересів у судах та інших органах, а також допомогу у складанні процесуальних документів. Це стосується як періоду позбавлення свободи, так і часу після звільнення.
Щоб отримати допомогу, особа, яка досягла повноліття або її представник подає письмове звернення до Центру за місцем проживання. Існують чіткі правила: як подати звернення, які документи підтверджують право на допомогу, як ухвалюють рішення і які повноваження мають юристи та адвокати.
Максим Буткевич: «Для цивільних, які повертаються з полону, підтримки немає. І вони ще мають довести факт свого поневолення»
Найчастіші питання, з якими звертаються люди:
● оформлення документів для отримання грошової допомоги для сімей військовополонених;
● роз’яснення правового статусу полонених;
● нарахування і виплати одноразової допомоги після повернення з полону;
● відкриття кримінальних проваджень щодо військовослужбовця, який перебував у полоні;
● відновлення документів;
● визнання особи такою, що була позбавлена свободи через війну;
● отримання зарплати або аліментів за військовополоненого;
● компенсації за примусове позбавлення свободи;
● оформлення паспорта або посвідчення члена сім’ї військовополоненого;
● отримання інформації про місцеперебування полоненого та внесення до списків на обмін;
● порядок обміну військовополоненими;
● збереження робочого місця під час мобілізації та інше.
Де можна отримати допомогу?
Отримати безоплатну правничу допомогу можна:
● у бюро правничої допомоги:
● за телефоном 0 800 213 103 (дзвінки безкоштовні);
● через мобільні застосунки «Безоплатна правова допомога» або «Твоє право»;
● контакти усіх точок доступу до безоплатної правничої допомоги можна переглянути на мапі, перейшовши за посиланням: legalaid.gov.ua.
Проблема, яку я виявив, полягає не лише у процедурі — багато людей просто не знають, що мають таке право. Тому зараз важливо максимально поширити інформацію, щоб кожен, хто пройшов полон або чия родина постраждала від агресії, знав: держава гарантує їм безоплатну правничу допомогу.
Мій обов’язок як Уповноваженого — зробити цей механізм дієвим і доступним для всіх, хто цього потребує.