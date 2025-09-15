Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Захист персональних даних і приватності дитини в Інтернеті: що потрібно знати?

У сучасному цифровому просторі публікація фотографій та відеоматеріалів із зображенням дітей стала повсякденним явищем. Батьки та рідні, прагнучи поділитися радісними моментами, часто не усвідомлюють потенційних ризиків, які несе в собі розміщення таких матеріалів у відкритому доступі. Я, як Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, наголошую: захист персональних даних дитини та її права на приватність гарантоване чинним законодавством України та міжнародними нормативно-правовими актами.

Фото: Кабмін

Правова основа

Згідно зі статтею 32 Конституції України, кожному гарантується захист від втручання в його особисте і сімейне життя. Це право поширюється і на дітей. Крім того, стаття 8 Конвенції ООН про права дитини підкреслює обов'язок держав-учасниць поважати право дитини на збереження індивідуальності, включаючи її право на громадянство, ім'я та сімейні зв'язки без незаконного втручання.

Закон України «Про захист персональних даних» визначає персональні дані як відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Зображення дитини (фото, відео) є її персональними даними. Їх обробка (збір, зберігання, поширення) можлива лише за згодою законних представників дитини та відповідно до визначеної законодавством мети.

Яка небезпека існує для прав дитини?

  • Втрата контролю над даними. Після розміщення в Інтернеті зображення перестає бути об'єктом виключного контролю батьків. Воно може бути скопійоване, поширене та використане третіми особами без згоди законних представників, у тому числі для шахрайських схем, підробки документів або створення підроблених профілів.
  • Використання в протиправних цілях. Зображення можуть стати об'єктом маніпуляцій, кібербулінгу, висміювання або ж бути використаними у неприйнятний спосіб, зокрема на ресурсах кримінального характеру.
  • Формування «цифрового сліду». Кожна публікація формує цифровий слід, який супроводжуватиме дитину впродовж усього життя. Ця інформація може вплинути на її репутацію, можливості для навчання чи працевлаштування в майбутньому.
  • Загрози, пов'язані зі штучним інтелектом. Сучасні технології дозволяють на основі кількох зображень створити цифрового двійника людини (deepfake), який може бути використаний для імітації голосу, створення фейкових відеороликів чи іншого контенту, що може скомпрометувати дитину. Це становить небезпеку шахрайства, маніпуляцій або кіберзлочинів.

Саме тому дорослим варто підходити до публікацій усвідомлено, щоразу зважуючи їхню необхідність та можливі наслідки для дитини. Важливо забезпечувати приватність, використовуючи налаштування конфіденційності у соціальних мережах і відкриваючи доступ лише для обмеженого кола осіб. Також не варто розміщувати фотографії, які дозволяють визначити місце проживання, навчання чи відвідування дитиною закладів, а також інші дані, за якими її можна ідентифікувати.

Окремо наголошую: персональні дані дітей потребують особливого захисту. Необхідно утримуватися від публікації матеріалів, здатних у майбутньому зашкодити їх репутації чи принизити гідність.

Дмитро Лубінець Дмитро Лубінець , Уповноважений Верховної Ради України з прав людини
