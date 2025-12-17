Між тим, Театр Лесі Українки пропонує взимку аж п’ять прем’єр, Молодий театр і «Золоті ворота» запланували поговорити на незручні теми у виставах «Місячні» та «Чорна шаль». Лівобережці запрошують на постановку відомого грузинського режисера Дати Тавадзе, а Театр на Подолі – на постановку американського режисера Річарда Нельсона. Луганський театр презентує у Києві дві сучасні комедії: «Пам’ятники» і «Бука». Більше деталей – у нашому зимовому огляді подій київських театрів.

У грудні-січні в більшості театрів пануватиме традиційна новорічно-різдвяна ейфорія. Планують чималу кількість вистав для сімейного перегляду, музичні концерти та тематичні вечори. Зокрема, Національна опера запрошує на марафон «Снігових королев», Київська опера – на «Жізель», Оперета – на «Музику з мультфільмів», Театр Франка – на концерт «Любов з першого слова».

НАЦІОНАЛЬНІ ТЕАТРИ

Національна оперета

6 і 7 грудня Національний театр оперети презентував нову концертну програму – «Музика з мультфільмів». На сцені звучали пісні з таких популярних мультфільмів як «Король Лев», «Аладдін», «Рапунцель», «Холодне серце», «Красуня і Чудовисько», «Принц Єгипту», «Русалонька», «Міньйони» та інші. Композиції виконували солісти, артисти хору і балету у супроводі симфонічного оркестру. Спеціально для концерту був створений відеоряд із фрагментів самих мультфільмів, який доповнив шоу. Над постановкою працювали режисер і балетмейстер Вадим Прокопенко, диригент Віталій Фізер, хормейстер Максим Ковальчук, хореографи Наталія Скуба та Олег Чиш. Наступні покази заплановані на 10 та 11 січня 2026 року.

Фото: Анатолій Федорців Концерт 'Музика з мультфільмів'

Наприкінці грудня театр запрошує на традиційні новорічно-різдвяні концерти – «Штраус в опереті» (19 та 20 грудня) та «Різдвяні зустрічі» (25, 26, 27 грудня), а також на різдвяну лялькову казку «Вертеп. Казки Тихої ночі» (26, 27 грудня). У лютому режисер Станіслав Іванов випустить в Опереті прем’єру опери Моцарта «Дон Жуан», а режисерка Оксана Тараненко разом з композитором Іваном Небесним та поетом Миколою Бровченком – мюзикл за п’єсою Карела та Йозефа Чапеків «З життя комах».

Національна опера України

Грудень в Національній опері розпочався показом прем’єрної вистави «Казки Гофмана» Жака Оффенбаха, яку поставив Іван Уривський. Це третя опера у творчому кейсі постановника, в ній задіяно 150 учасників (солісти опери, артисти хору та мімансу, оркестр) і поки це найдовша за тривалістю робота цього режисера (3 години). Усі події розгортаються у музеї сучасного мистецтва, повного відвідувачів, які наче спостерігають по черзі за історіями трьох живих інсталяцій. Сценографію до вистави створив Петро Богомазов, костюми – Дарія Біла.

Фото: надано театром Опера 'Казки Гофмана'

19, 20 та 21 грудня Національна опера запрошує на Новорічно-Різдвяний концерт за участю провідних майстрів оперної та балетної сцени. Цей рік завершиться, а наступний – розпочнеться традиційним марафоном балету «Снігова королева» за мотивами однойменної казки Ганса Крістіана Андерсена у постановці Аніко Рехвіашвілі.

Театр Івана Франка

30 листопада у Національному драматичному театрі ім. Івана Франка відбулася прем’єра вистави Станіслава Іванова «Наш клас» за мотивами п’єси Тадеуша Слободзянека. На сайті театру пишуть, що постановка «відкриває цей текст у новому вимірі – як глибоку розмову про людяність у часи, коли історія знову випробовує нас на здатність співчувати». Наступні покази відбудуться 25 і 26 грудня.

Фото: Юлія Вебер Вистава 'Наш клас'

22 січня на камерній сцені театру презентуватимуть вечір української музики і поезії «Любов з першого слова». Концерт буде складатися з віршів поетів та пісень української естради 1960-1970-х та окремих творів, які були написані раніше, як, наприклад, танго та фокстроти Богдана Весоловського. Організатори обіцяють максимально занурити глядачів в атмосферу епохи. Створюють концерт режисер Володимир Голосняк, художниця Анна Духовична, музичний керівник Олександр Кохановський, хормейстерка Сусанна Карпенко. У супроводі оркестру театру читатимуть вірші та співатимуть пісні актори й акторки театру.

Театр Лесі Українки

У Національному театрі ім. Лесі Українки 7 грудня відбулася прем’єра мелодрами «Візаві» за твором Норма Фостера. Над її втіленням працював французький режисер Григор Мане, сценографію створювала Олена Дробна, музичне оформлення – Олександр Курій. Це історія двох самотніх людей – письменника та його хатньої робітниці, які ненароком розговорилися і відкрили одне одному свої найпотаємніші почуття. Тож простий вечір перетворився на душевну розмову про життя, кохання і втрати. У постановці багато тонкого гумору і щемливої правди про те, як важко бути почутим у світі, де всі кудись спішать. Грають у виставі Анатолій Ященко та Лідія Яремчук, до ювілею якої і присвятили прем’єру.

Фото: Ірина Сомова Вистава 'Візаві'

25 грудня Театр Лесі Українки запрошує на комедію «Пекельні матусі» за твором Девіда Крістнера. До команди постановників входять: режисерка Ольга Гаврилюк, художники Андрій Олександрович і Анна Духовична, хореографка Ольга Семьошкіна. Головні герої історії – подружня пара Еббі та Ден – після від’їзду дітей нарешті залишилися самі вдома. Однак їхня ідилія руйнується, коли до них переїжджають матусі, які є вдовами, що шукають підтримки і розради у своїх дітей. Тож дім перетворюється на поле бою.

Фото: Світлана Деркач Репетиція вистави 'Пекельні матусі' , на фото Наталя Доля.

5 і 6 лютого колектив планує випустити третю зимову прем'єру – «Вікторину» Джеймса Грема. Ставить її режисер Максим Нікітін з художником Пилипом Ніродом. Це буде історія про довіру, славу і спокусу, про медійну машину, яка здатна створювати і руйнувати долі людей. Події відбуваються у Великій Британії на початку 2000-х, коли країна була захоплена телешоу, пошуками сенсацій та гучними судовими процесами. За сюжет взяли реальні події, що відбувалися навколо відомої програми «Хто хоче стати мільйонером?», переможеця якої звинуватили у шахрайстві. І саме глядачі у виставі будуть вирішувати, чи винен головний герой.

Наприкінці лютого театр обіцяє ще дві прем’єри, і обидві за творами Генріка Ібсена — «Ляльковий дім» (режисерка Юлія Лобановська) та «Будівничий Сольнес» (режисер Дмитро Богомазов).

Молодий театр

27 та 28 грудня Національний Молодий театр покаже прем’єру вистави «Місячні» за однойменною п’єсою сучасної авторки Аліни Сарнацької. Це вистава про жінок, які говорять, навіть коли весь світ мовчить. В театрі кажуть, що подібні історії не завжди потрапляють на сцену, бо їх називають «незручними», «надто особистими» і навіть «непристойними». Та саме вони розповідають про справжнє життя: про тіло і досвід, про голос, який намагаються приглушити, і про сміливість, яка проривається крізь сором. Виставу ставить харківська режисрека Ніна Хижна, яка працює з такими темами як політичне тіло, війна, безпека, екологія і вірить, що окрім розважальної та естетичної функції театр також має ставити і незручні питання, провокувати до критичного мислення. Художнє рішення створює Даша Чечушкова.

Фото: Настя Телікова Репетиція вистави 'Картотека'

У січні Молодий театр запланував прем’єру вистави «Картотека» за однойменною п’єсою Тадеуша Ружевича. Поставить її чернігівський режисер Андрій Бакіров. Над художнім рішенням працює Володимир Карашевський, над костюмами – Таїсія Карась, над пластичним рішенням – Ніна Змерзла. В театрі кажуть, що це буде актуальна розмова про покоління, яке пережило катастрофу війни, втратило ідеали, орієнтири та виявилося неспроможним інтегруватися у нову реальність. Герой буде намагатися зібрати по частинкам свою пам’ять для того, щоб зрозуміти, хто він є і що від нього залишилось.

Спілка театральних діячів (НСТДУ)

1 грудня Національна спілка театральних діячів провела церемонію нагородження і оприлюднила імена лавреатів 7-го Всеукраїнського театрального Фестивалю-Премії ГРА. Найбільшу кількість премій (4) отримала вистава «Процес», яку поставив Давид Петросян у Київському театр на Подолі. У новій номінації – за кращий сучасний драматичний текст – перемогла драматургиня і журналістка Оксана Гриценко. Фестиваль-Премія ГРА – наймасштабніший проєкт НСТДУ, який вона заснувала і організовує з 2018 року. Наприкінці січня 2026-го Спілка планує відкрити на сайті прийом заявок від театрів на участь у 8-му Фестивалі-Премії.

Фото: Артем Галкін Церемонія нагородження 7 Фестивалю-Премії ГРА.

МУНІЦИПАЛЬНІ ТЕАТРИ

Театр на лівому березі

20 та 21 грудня у Київському театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра зіграють прем'єру епічної драми «Кавказьке крейдяне коло». Виставу створює команда з України та Сакартвело за підтримки Театру Дайлес (Рига, Латвія). Режисер вистави – Дата Тавадзе, художниці – Кетеван Надібаідзе (сценографія) та Крістіне Пастернака (костюми), композитор – Ніка Пасурі. Це буде емоційна й масштабна інтерпретація п’єси Бертольда Брехта для сучасного глядача про справедливість, співчуття та сміливість діяти тоді, коли світ занурюється в хаос. Події у виставі відбуваються на землях Кавказу, зруйнованих громадянською війною. У центрі історії – служниця Груше, яка, попри смертельні ризики, рятує немовля, покинуте правителями під час втечі. У виставі звучатиме жива музика у виконанні музикантів Центру музики молодих.

Фото: надано автором

У грудні у театрі відбудуться гастролі Харківського театру ляльок. Про це більш детально розповімо в наступному анонсі подій від українських театрів.

Театр на Подолі

На початку січня до Київського театру на Подолі імені Віталія Малахова приїздить Річард Нельсон. Це вже третій візит американського режисера та драматурга. Співпрацю з Нельсоном розпочали з вистави «Тускульські бесіди». За понад два місяці у Києві, Нельсон захопився українською культурою та відкрив для себе постать Леся Курбаса. Вже за рік режисер повернувся до України з п’єсою про нього – «Як стихне шуру-буря зла». Для театру цей проєкт став справжнім успіхом. Цьогорічною темою вистави Річарда Нельсона стане Леся Українка. Прем’єру постановки «Більше краси, ніж смутку» запланували на початок березня.

Фото: надано театром Річард Нельсон, 'Театр на Подолі'.

На кінець січня колектив планує прем’єру вистави від Ігора Матіїва за п’єсою Оксани Гриценко «Несе вода Галю». Вже вдруге Ігор працюватиме з текстом цієї авторки – влітку 2024 року він випустив виставу за її п'єсою «Молочайник». У лютому театр готує прем’єру вистави «Колишні» за п’єсою Володимира Голосняка. Над виставою працює режисер Володимир Кудлінський. Це буде історія про людяність, любов та теперішню війну.

Малий театр

20 та 21 грудня в Українському малому драматичному театрі відбудеться прем’єра вистави «Serendipity» режисерки Марії Шварньової, яку надихнула на постановку п’єса Ясміни Рези «Мистецтво». Художнє рішення створює Катерина Кардель. Це буде вистава про мистецтво та дружбу. Три подруги – Сабіна, Мадлена та Івонна – опиняються в конфлікті через коштовне біле полотно, адже мають щодо його цінності кардинально різне бачення. Вистава досліджує, що можна назвати справжнім мистецтвом, яка йому ціна, чи можна назвати мистецтвом довголітню дружбу та як ці поняття перетинаються в житті героїнь.

Фото: Дарина Лавриненко Вистава 'Serendipity'

27 і 28 грудня в Малому театрі відбудеться новорічна вечірка «Двоє. The Christmas Edition». Під час препаті разом з кінокритиком Юрієм Поворозником, музичним оглядачем Олексієм Бондаренком та літературознавицею Анастасією Євдокимовою присутні поговорять про види дозвілля, які супроводжують нас під час зимових свят, а саме про кіно, музику та книги. А опісля театр покаже оновлену тематичну версію вистави-підглядання «Двоє», яка складається із кількох десятків замальовок про стосунки.

Театр «Золоті ворота»

20 і 21 грудня Київський театр «Золоті ворота» запрошує на прем’єру вистави «Чорна шаль» за творами італійського драматурга Луїджі Піранделло (авторка інсценівки – Катерина Пенькова). Це буде режисерський дебют акторки театру Христі Любої, він став можливим завдяки гранту від Президента України.

Фото: Наталі Телли Вистава 'Чорна шаль'

Режисерка переконана, що Піранделло сьогодні звучить особливо гостро, бо через війну багато українців відсувають власні переживання на задній план, думаючи, що вони зараз не на часі, «незначні» чи недоречні. У театрі кажуть, що «Чорна шаль» – це химерна історія про людей, яких суспільство воліє не помічати: тих, хто живе поруч, але губиться у страхах, рутині, залежних стосунках чи власній тиші. А кожен персонаж у виставі є метафорою болючої теми, що зазвичай лишається поза увагою. Головна героїня – Елеонора – уособлює безліч людей, які живуть поруч із кривдником і не бачать виходу. Художнє рішення створює Марія Погребняк, музичне – Богдан Лисенко, художниця з проєкцій – Дарина Рощук.

Київська опера на Подолі

Наприкінці листопада Київський муніципальний театр опери і балету випустив прем’єру балету «Жізель» французького композитора Адольфа Шарля Адана. Це один із найпопулярніших балетів у світі, уперше його зіграли на сцені Паризької опери у 1841 році. Сюжет старовинної легенди лібретисти Теофіль Готьє, Жуль-Анрі Вернуа де Сен-Жорж та Жан Кораллі запозичили з книжки Генріха Гейне «Про Німеччину».

Фото: Вадим Гнідаш Балет 'Жізель'.

У ній розповідається про померлих до весілля дівчат (віліс), які щоночі змушують зустрічних чоловіків танцювати до смерті. Головною героїнею балету є Жізель, яка, дізнавшись про зраду нареченого, божеволіє, помирає і після смерті стає однією з віліс. Вперше Київська опера поставила балет у 2000 році, нову постановку здійснили головна балетмейстерка Київської опери Тетяна Боровик та диригент Сергій Голубничий. «Це історія не про далеке минуле, а про нас, – переконана балетмейстерка. – Про дівчину, яка кохала до останнього подиху. Про каяття і прощення. Про те, що справжні почуття не вмирають навіть тоді, коли серце розбите». Наступний показ відбудеться 18 січня.

Театр на Печерську

У Київському театрі на Печерську в кінці листопада відбулася прем’єра вистави «Я піду в далекі гори», створеної за мотивами життя і творчості Володимира Івасюка. Це вже третя вистава про українського композитора після «Червоної рути» в Театрі ім. М. Заньковецької та «Хлопчика зі скрипкою у серці» Рівненського театру ляльок. Над постановкою працював режисер Владислав Мамчук, художниця Надія Кошман, хореографка Інна Винничук. Вистава є музичною подорожжю світом пісень Івасюка.

Фото: надано автором

На початок лютого заплановали наступну прем’єру – виставу «ShitДевр», яку ставить режисер Денис Мартинов за мотивами японської п’єси «Академія Сміху» Кокі Мітані. Разом з Мартиновим у виставі гратиме Руслан Сокольник. Також театр анонсує «Трьох товаришів» Ремарка, яку поставить Олена Лазович. Прем’єра запланована на лютий-березень.

Театр «Берегиня»

В кінці листопада у Київському театрі українського фольклору «Берегиня» відбулася прем’єра вистави «Львівське танго». Виставу створено за п’єсою, яка була написана Наталією Боймук, Андрієм Бондаренком та Остапом Мануляком для Національного театру ім. М. Заньковецької. У Львові прем’єра «Львівського танго» відбулась ще у 2022 році. В основі сюжету – історія українського музиканта і композитора Богдана Весоловського, ім’я якого зараз перевідкривають в Україні. Персонажі вистави мають реальних прототипів, і це не тільки Богдан Весоловський та його кохана Рена, а й учасники відомого «Ябцьо-джазу» – Леонід Яблонський та Анатолій Кос-Анатольський. На сайті театру пишуть: «Наша щемлива комедія про внутрішні сумніви, про вибір між коханням та громадянською позицією, про кохання, історичним тлом якого стає боротьба за сильну Україну». У виставі грають актори «Берегині», а також запрошені артисти. Режисерка вистави – Наталія Лінник, музичну та вокальну партитуру створили Віктор Дмитренко та Ірина Бонковська, хореографічне рішення – Світлана Дядюн, художнє рішення – Світлана Заікіна. Наступні покази відбудуться 20 і 28 грудня.

Фото: Андрій Мінтенко Вистава 'Львівське танго'

6 грудня в «Берегині» відбулася прем’єра вистави для сімейного перегляду«Щедрий вечір». П’єсу написав режисер та педагог Олександр Інюточкін, над постановкою працювала Олена Аль Юсеф, художнє рішення створювала Людмила Повжик, хормейстерка і музична керівниця – Марина Корогода. Це казка про свято щедрування в українському селі, в якій багато щедрівок і віншувань, танців та живої музики. Героями вистави є звірі – баранець, козлик, кішка, миші, вовк, лисиця, ведмідь, а також весела юрба щедрувальників. Грають, співають і танцюють у виставі актори та музиканти театру. Наступний показ – 27 грудня.

Театр ляльок на лівому березі

13 грудня колектив Київського театру ляльок на лівому березі Дніпра показав прем’єру музичної подорожі «Снігова Королева» за однойменною казкою Ганса Крістіана Андерсена. Над постановкою працювали режисерка Наталія Орєшнікова, художниця Віра Задорожня, композитор Тимур Полянський. Виставу присвятили видатному лялькарю Сергію Брижаню. Основним візуальним рішенням вистави, котре по-новому розкриває всім відому казку, є чіткість усіх форм і ліній, що нагадують кристали льоду. Акцент зробили на музичний супровід, а фрази, котрі пояснюють ключові моменти, проговорює оповідач – казкар. Він розповідає історію, вирізаючи ляльок-витинанок з паперу. Наступні покази відбудуться 21 грудня, 3 і 31 січня.

Фото: надано театром Вистава 'Снігова королева'

Луганський театр у Києві

Репертуар Луганського українського музично-драматичного театру недавно поповнили дві вистави для сімейного перегляду. В кінці листопада колектив випустив казку «Котячий клуб» за п’єсою Марини Смілянець і Людмили Тимошенко «Коти-біженці». Це музична казка про те, як навіть у маленькій коробці можна знайти великий дім. Режисер Владислав Писарев каже, що це вистава про Луганський театр: «Думаю колектив відчуває деяку спорідненість із історіями цих прекрасних істот, які описані у п’єсі. Тема переселенців та інклюзії для нас є важливою і також важливо із дітьми говорити про це. Тим паче у формі музичної вистави, де у кожного персонажа є свій хіт». Наступні покази відбудуться у січні.

Також театр презентував 6 грудня музичну казку «Стежечка Святого Миколая», яку за казкою Анатолія Тумана поставили Владислав Писарев і Валерія Романко. Сценографію і костюми створив художник Андрій Романченко, музику – композиторка Анастасія Снітко. У театрі кажуть: «разом із героями – янголятами, що прикрашають срібний ліс небесним світлом, кумедним Куцохвостиком, хитрим Вовком та підступним Чортом, що плутає стежки, – діти вирушать на пошуки загублених зірочок і допоможуть Святому Миколаю знайти свій шлях».

Фото: надано театром Вистава 'Стежечка Святого Миколая'

14 грудня театр показав прем’єру вже для дорослої аудиторії. Це сатира «Пам’ятники» за п’єсою Оксани Гриценко «Виживуть тільки пам’ятники». Режисером вистави є Дмитро Некрасов, який на її реалізацію виграв грант Президента України. Музику до вистави написав Євген Золотухін, над художнім рішенням працювали Олена Мурашкіна і Андрій Романченко. На сайті театру пишуть, що вистава «гостро та сміливо поєднує сатиру з політичним театром та порушує питання деколонізації, декомунізації, демонтажу радянських наративів, висміює імперські ідеологеми, пропаганду та міф про «хороших росіян»». 21 грудня колектив запрошує на ще одну прем’єру – виставу-стендап «Бука» за п’єсою Лєни Лягушонкової та Катерини Пенькової. Ставить її Владислав Писарев, художнім рішенням займається Крістіна Зограбян, яка і гратиме головну героїню вистави – Буку. Це історія про молоду жінку, яка намагається вижити в умовах економічної та моральної нестабільності.

Фото: надано театром

НЕЗАЛЕЖНІ ТЕАТРИ

Дикий театр

У 2025 році Дикий театр випустив 7 прем’єр («Метод 46», «Дуже сумна людина», «Худну з понеділка» та ін.), тож в першому півріччі 2026 року він буде займатися активними показами цих вистав. Планують також гастролі по Україні та за кордон.

Крім того, Дикий театр готує серію вистав для індивідуального перегляду. Цим проєктом займається режисерка Наташа Сиваненко, що вже втілювала імерсійний «Рентген», інтерактивні «Шрами» та «Піну днів». Інсценізацію роману Андрія Сем'янківа «Танці з кістками» вже закінчив ставити Олексій Доричевський. Але цей проєкт поки не має дати прем’єри, оскільки Олексій в ЗСУ. А ще в театрі запланована спільна робота з Юрієм Радіоновим в якості режисера. Подробиці про майбутню виставу театр поки не оголошує.

Фото: Аліна Гармаш Юрій Радіонов

Театр ветеранів

Театр Ветеранів, який за виставу «Військова мама» отримав цьогоріч відзнаку ГРА у номінації «За найкращу виставу-рефлексію на події російсько-української війни», 4 грудня презентував прем’єру експериментальної вистави «Енеїда». Проєкт був насамперед спрямований на підтримку українських ветеранів через творчість, на допомогу їм переосмислити воєнний досвід та реінтегруватися в суспільство. Виставу за поемою Івана Котляревського у поєднанні з методами фізичного та перформативного театру створювали понад рік. У постановці діють лише два героя – Еней і Дідона, ролі яких на сцені грають 12 виконавців – діючі військовослужбовці та ветерани російсько-української війни з ампутаціями та важкими ураженнями (військові, медики, волонтери). Це – Анастасія Пустовіт, Андрій Сіромаха, Андрій Онопрієнко, Владислав Мазур, Артем Мороз, Єгор Бабенко, Олена Сиротенко, Іван Войнов, Тарас Козуб, Дмитро Зененко, Інна Короленко, Роман Трохименко, Анастасія Нечитайло, Наталія Плохотнюк, Наталія Войтичук, Валентина Калиновська. Над її втіленням працювали режисерка Ольга Семьошкіна, художній керівник Ахтем Сеітаблаєв, композитор Ілля Разумейко, художник Віктор Донцов, художниця з костюмів Олена Гресь. Наступні покази заплановані на 19 лютого і 19 березня.

Фото: Роман Малко Вистава 'Енеїда'

Театр Драматургів

У грудні Театр Драматургів набирав режисерів до участі у Конкурсі ім. Філіпа Арно. Театр відібрав 6 п’єс сучасних українських драматургів (переможців цьогорічних драматургічних конкурсів Drama.ua, Липневий мед і Тиждень актуальної п’єси) і запропонував режисерам попрацювати із ними. На першому етапі режисери мали визначитися з п’єсою і подати заявку на конкурс. Далі організатор обере 6 учасників, які в зазначений термін зроблять ескізи до вистав. У другій половині січня відбудеться відкритий показ ескізів, після якого журі конкурсу обере переможця чи переможницю. Вибраний режисер чи режисерка поставить повноцінну виставу на сцені Театру Драматургів. На роботу над ескізами та постановкою передбачені гранти.

Фото: Малюнок Людмили Тимошенко Театр Драматургів. Конкурс ім. Філіпа Арно.

Тотеатр

Незалежний тілесно-орієнтований театр ТОТЕАТР спільно з Акторською майстернею Міши Кострова запрошує всіх охочих на навчання – Великий акторський курс. У театрі переконані: акторська майстерність – це не лише про сцену, а й про опору. Про здатність говорити і рухатися, бути в тілі, бути з іншими – не зникати. Протягом трьох семестрів (по 5–6 місяців кожен) учасники зануряться у тілесні практики, роботу з голосом і текстом, дослідження себе й власних можливостей, створення персонажа та взаємодію з партнером. Завершенням кожного семестру стануть повноцінні покази, а у фіналі курсу випускники запрошуються до постановки вистави. Уже сьогодні випускні роботи увійшли до репертуару ТОТЕАТРхабу: «АЛЛО» та «Час скінчився. Віддайте собачку». У січні 2026 року планують ще одну учбову прем’єру за драмедією Вʼячеслава Волконського «Внутрішні стани». Курс очолює режисерка Оленка Вахрамєєва. Театр вже оголосив новий набір, а навчання стартує у березні.

Фото: Ігор Єрмолаєв Вистава 'Мене звати Ілона'

Оленка Вахрамєєва у січні також відкриє набір на тримісячний курс для акторів «Тіло. Звук. Емоція. Я», фіналом якого традиційно стане перформативна вистава. Саме з цього курсу народилися більшість постановок ТОТЕАТРу – «Мене звати Ілона», «їїОКеАН», «Ч.С.», «ЯкЦЕ?» та інші.

Insha Dance Company

Навчання також пропонує незалежний український танцювальний проєкт Insha Dance Company. Він закликає приєднатися до хореоакустичного інтенсиву, який відбудеться у січні у Кривому Розі (10.01), Запоріжжі (11.01), Києві (17.01), Рівному (19.01), Львові (20.01) та Івано-Франківську (21.01). Хореоакустичний метод – це взаємодія руху та звуку, чия ідея полягає в тому, що тіло танцівника завдяки технологічним рішенням перетворюється на музичний інструмент. У результаті рух не просто супроводжує музику – він її створює. Команда Insha Dance Companyпереконана, що цей підхід відкриває нові можливості для дослідження тілесності, втілює досвід органічної діджиталізації танцювального театру, формує нові мистецькі практики. Розробка методу продовжує дослідження Володимира та Олега Шпудейків, авторів проєкту SynthTap, і природно виростає з попередніх експериментів Insha Dance Company. Викладачами інтенсиву будуть танцівники і хореографи Ілля Мірошніченко та Катерина Кузнєцова, а також артисти компанії.