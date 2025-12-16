Туди потрапили стрічки від України і про Україну.

16 грудня Академія кіномистецтв США оприлюднила шорт-листи претендентів у 12 категоріях на премію «Оскар».

Як ідеться на сайті кінопремії, стрічки від України і про Україну теж змагатимуться за перемогу.

До шортлистів потрапили дві українські стрічки та ще дві стрічки, пов'язані з Україною. Так, у категорії «Короткометражний анімаційний фільм» відібрали 15 стрічок. Серед них – українська стрічка «Я померла в Ірпені» Анастасії Фалілеєвої. Фільм розповідає про перші дні повномасштабного вторгнення через особисту історію режисерки. Вона з хлопцем провели в окупованому Ірпені 10 днів й зуміли виїхати з останньою евакуаційною колоною. Стрічку створено на основі малюнків вугіллям.

Фото: команда фільму Кадр зі стрічка "Я померла в Ірпені"

До цієї категорії також потрапила стрічка «Сором'язливість дерев», вироблена у Франції студентами французької школи анімації Gobelins; одна з її авторів – українка Софія Чуйковська.

У категорію «Документальний повнометражний фільм» відібрали стрічку «2000 метрів до Андріївки» Мстислава Чернова. Також, цей фільм Український Оскарівський комітет обрав як представника від України у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм», утім відбір у цій категорії стрічка не пройшла. Фільм «2000 метрів до Андріївки» охоплює події контрнаступу на Бахмутському напрямку у вересні 2023 року. Режисер Мстислав Чернов і фотограф Олександр Бабенко прямують за взводом бійців 3-ї окремої штурмової бригади, які мають деокупувати майже зруйноване село Андріївка.

Фото: команда фільму Кадр із фільму “2000 метрів до Андріївки”

Крім того, у категорію «Короткометражний ігровий фільм» потрапила робота британського режисера німецького походження Франца Бьома «Камінь, ножиці, папір», присвячена повномасштабному вторгненню в Україну. Головну роль у ній виконав український актор Олександр Рудинський. Раніше ця стрічка отримала отримала найпрестижнішу кінематографічну премію Великої Британії – BAFTA – у номінації «Найкращий короткометражний фільм».