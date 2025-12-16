Видавець Іван Малкович готує до друку тисячолітню антологію української поезії

Вона має вийти до осені наступного року.

Антологія української поезії за тисячу років, від «Слова о полку Ігоревім» до Олександра Олеся, вийде з друку до осені наступного року у видавництві «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА». Про це “Радіо Хартія” повідомив видавець Іван Малкович.

За його словами, корпус поетичних текстів вже впорядкований на 90%, але ще потрібні наукові консультації та коментарі.

«Там купа-купа поетів, яких іноді і ми не знаємо. Я для себе деяких відкривав у старих книжках, старих антологіях. Це все дуже важливо. І я хотів би, щоби вона була жива, була прочитана», — розповів Малкович в інтерв’ю Сергію Жадану.

Спершу Малкович хотів зробити два окремих томи антології: перший — «середньовічний», від ХІ століття, другий — від Котляревського до початку ХХ сторіччя. Проте передумав, щоби збільшити цікавість до давніх текстів.

«На жаль, література творилася на церковній основі. Вона прекрасна, але світської поезії там було небагато. І ти мусиш вибрати щось, щоб зацікавити читача, щоб ця книжка не стала цеглиною. Я намагаюся давати невеличкі уривки, щоби закохати людей, зацікавити», – сказав Малкович.

Узятися за таке видання Малковича частково змусив попит на попередню антологію української поезії, «Від Тичини до Жадана». Цієї книжки видавець надрукував вже 14-й наклад.

Нове видання матиме назву «Від «Слова…» до Олеся». Якого формату буде і скільки сторінок міститиме, Малкович поки що не знає.

Проєкт «Території культури» виходить у партнерстві з компанією «Перша приватна броварня» і присвячений дослідженню історії та трансформації української культурної ідентичності.