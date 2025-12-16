В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Видавець Іван Малкович готує до друку тисячолітню антологію української поезії

Вона має вийти до осені наступного року.

Видавець Іван Малкович готує до друку тисячолітню антологію української поезії
Іван Малкович
Фото: ukrlib.com.ua

Антологія української поезії за тисячу років, від «Слова о полку Ігоревім» до Олександра Олеся, вийде з друку до осені наступного року у видавництві «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА». Про це “Радіо Хартія” повідомив видавець Іван Малкович. 

За його словами, корпус поетичних текстів вже впорядкований на 90%, але ще потрібні наукові консультації та коментарі.

«Там купа-купа поетів, яких іноді і ми не знаємо. Я для себе деяких відкривав у старих книжках, старих антологіях. Це все дуже важливо. І я хотів би, щоби вона була жива, була прочитана», — розповів Малкович в інтерв’ю Сергію Жадану.

Спершу Малкович хотів зробити два окремих томи антології: перший — «середньовічний», від ХІ століття, другий — від Котляревського до початку ХХ сторіччя. Проте передумав, щоби збільшити цікавість до давніх текстів. 

«На жаль, література творилася на церковній основі. Вона прекрасна, але світської поезії там було небагато. І ти мусиш вибрати щось, щоб зацікавити читача, щоб ця книжка не стала цеглиною. Я намагаюся давати невеличкі уривки, щоби закохати людей, зацікавити», – сказав Малкович.

Узятися за таке видання Малковича частково змусив попит на попередню антологію української поезії, «Від Тичини до Жадана». Цієї книжки видавець надрукував вже 14-й наклад.

Нове видання матиме назву «Від «Слова…» до Олеся». Якого формату буде і скільки сторінок міститиме, Малкович поки що не знає.

Проєкт «Території культури» виходить у партнерстві з компанією «Перша приватна броварня» і присвячений дослідженню історії та трансформації української культурної ідентичності.

