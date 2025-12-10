У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Росіяни атакували Україну ракетами
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Голова Фінмоніторингу: банки не заблокували застави за фігурантів справи «Мідас», бо не виявили нічого підозрілого

Філіп Пронін зазначив, що Держфінмоніторинг не може блокувати такі операції. Це роблять самі банки.

Голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін
Фото: Держфінмоніторинг

Голова Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін на засіданні ТСК у парламенті заявив, що служба отримала від НАБУ інформацію про компанію, яка внесла значну заставу за одного з фігурантів справи «Мідас». Та здійснює перевірку походження коштів через запити до банківських установ, які відповідають у межах законодавчо визначених строків.

Пронін пояснив, що фінмоніторинг не має прямого доступу до всіх банківських транзакцій. 

«Ми отримуємо лише те, що надходить від банківських установ у вигляді повідомлень», — зазначив він.

За його словами, після отримання інформації від НАБУ служба звернулася до банку, який має до п’яти робочих днів для відповіді. 

«Ми рухаємося у форматі запит–відповідь: спершу перевіряємо одне коліно, потім друге, і кожного разу чекаємо до п’яти робочих днів», — пояснив Пронін.

Очільник фінмоніторингу наголосив, що саме банки мають право і обов’язок блокувати підозрілі операції

«Враховуючи те, що вони нічого не побачили, ми були вимушені спільно з Семеном Кривоносом (директор НАБУ) запитувати інформацію вже після того, як почали фінансове розслідування», — сказав він.

Пронін підтвердив, що блокування не відбулося, адже операція вже була здійснена. 

«Банк не заблокував, а ми зараз йдемо по ланцюгу і відслідковуємо, звідки ці гроші взялись», — підкреслив він.

  • Зі свого боку директор НАБУ Семен Кривонос на засідання ТСК повідомив, що робоча взаємодія з Фінмоніторингом триває, походження застав за фігурантів справи «Мідас» досліджується. Бюро скерувало низку запитів щодо оборонних закупівель та походження коштів, внесених як застави у кримінальних провадженнях, зокрема в межах операції «Мідас».
