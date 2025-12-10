Голова Фінмоніторингу: банки не заблокували застави за фігурантів справи «Мідас», бо не виявили нічого підозрілого

Філіп Пронін зазначив, що Держфінмоніторинг не може блокувати такі операції. Це роблять самі банки.

Голова Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін на засіданні ТСК у парламенті заявив, що служба отримала від НАБУ інформацію про компанію, яка внесла значну заставу за одного з фігурантів справи «Мідас». Та здійснює перевірку походження коштів через запити до банківських установ, які відповідають у межах законодавчо визначених строків.

Пронін пояснив, що фінмоніторинг не має прямого доступу до всіх банківських транзакцій.

«Ми отримуємо лише те, що надходить від банківських установ у вигляді повідомлень», — зазначив він.

За його словами, після отримання інформації від НАБУ служба звернулася до банку, який має до п’яти робочих днів для відповіді.

«Ми рухаємося у форматі запит–відповідь: спершу перевіряємо одне коліно, потім друге, і кожного разу чекаємо до п’яти робочих днів», — пояснив Пронін.

Очільник фінмоніторингу наголосив, що саме банки мають право і обов’язок блокувати підозрілі операції.

«Враховуючи те, що вони нічого не побачили, ми були вимушені спільно з Семеном Кривоносом (директор НАБУ) запитувати інформацію вже після того, як почали фінансове розслідування», — сказав він.

Пронін підтвердив, що блокування не відбулося, адже операція вже була здійснена.

«Банк не заблокував, а ми зараз йдемо по ланцюгу і відслідковуємо, звідки ці гроші взялись», — підкреслив він.