У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Росіяни атакували Україну ракетами
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
ГоловнаСуспільствоВійна

На Донеччині росіяни поранили людину, пошкоджено будинки

У Криворіжжі пошкоджено ферму.

Унаслідок російських обстрілів у Донецькій області минулої доби було поранено людину і пошкоджено будівлі. 

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район

У Криворіжжі пошкоджено ферму. У Добропіллі пошкоджено склад.

Краматорський район

У Миколаївській громаді пошкоджено авто. У Слов'янську пошкоджено підприємство. У Костянтинівці поранено людину.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 4 будинки.

  • Всього за добу росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 190 людей, зокрема 23 дитини.
﻿
