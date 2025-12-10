На Донеччині росіяни поранили людину, пошкоджено будинки

У Криворіжжі пошкоджено ферму.

Унаслідок російських обстрілів у Донецькій області минулої доби було поранено людину і пошкоджено будівлі.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район

У Криворіжжі пошкоджено ферму. У Добропіллі пошкоджено склад.

Краматорський район

У Миколаївській громаді пошкоджено авто. У Слов'янську пошкоджено підприємство. У Костянтинівці поранено людину.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 4 будинки.