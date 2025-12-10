На Донеччині росіяни поранили людину, пошкоджено будинки

Унаслідок російських обстрілів у Донецькій області минулої доби було поранено людину і пошкоджено будівлі.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Покровський район
У Криворіжжі пошкоджено ферму. У Добропіллі пошкоджено склад.
Краматорський район
У Миколаївській громаді пошкоджено авто. У Слов'янську пошкоджено підприємство. У Костянтинівці поранено людину.
Бахмутський район
У Сіверську пошкоджено 4 будинки.
- Всього за добу росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 190 людей, зокрема 23 дитини.