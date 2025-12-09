Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зустрівся з керівниками та редакторами провідних українських медіа, і розповів про реальну обстановку на фронті.

Олександр Сирський наголосив, що оборона Покровська продовжується, українські війська контролюють на півночі міста майже 13 кв. кілометрів.

Також він зазначив, що Мирноград не перебуває в оточенні, а у Куп’янську триває успішна контрдиверсійна операція Сил оборони України.

“Хочу ще раз наголосити: обсяги російської брехні в рази перевершують реальні темпи просування російських військ. Ворог використовує дезінформацію і свої фейкові мапи у гібридній війні проти України, впливаючи як на іноземну аудиторію, так і на наше суспільство, нашу армію. Тому закликаю не допомагати ворогу і не поширювати меседжі російської пропаганди”, - написав Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ зауважив, що не про всі успіхи можна зараз в деталях розповісти широкій громадськості, оскільки від таких повідомлень залежить життя наших воїнів на позиціях, над якими вони повернули контроль.