Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
ГоловнаСуспільствоВійна

​Сирський: оборона Покровська продовжується, Мирноград - не в оточенні

Українські війська контролюють на півночі Покровська майже 13 кв. кілометрів.

​Сирський: оборона Покровська продовжується, Мирноград - не в оточенні
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зустрівся з керівниками та редакторами провідних українських медіа
Фото: Пресслужба Олександра Сирського

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зустрівся з керівниками та редакторами провідних українських медіа, і розповів про реальну обстановку на фронті.

Олександр Сирський наголосив, що оборона Покровська продовжується, українські війська контролюють на півночі міста майже 13 кв. кілометрів. 

Також він зазначив, що Мирноград не перебуває в оточенні, а у Куп’янську триває успішна контрдиверсійна операція Сил оборони України.

“Хочу ще раз наголосити: обсяги російської брехні в рази перевершують реальні темпи просування російських військ. Ворог використовує дезінформацію і свої фейкові мапи у гібридній війні проти України, впливаючи як на іноземну аудиторію, так і на наше суспільство, нашу армію. Тому закликаю не допомагати ворогу і не поширювати меседжі російської пропаганди”, - написав Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ зауважив, що не про всі успіхи можна зараз в деталях розповісти широкій громадськості, оскільки від таких повідомлень залежить життя наших воїнів на позиціях, над якими вони повернули контроль. 
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies