У Харкові судитимуть російську агентку, обвинувачену в підриві українських військових вибухівкою, закладеною у скутері

У Харкові судитимуть місцеву мешканку, яка на замовлення російських спецслужб, здійснила теракт, внаслідок чого загинули двоє українських військовослужбовців.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

За даними слідства, у травні 2025 року харків’янка встановила контакт із представниками РФ через Telegram. Вони запропонували їй підірвати українських військових за 1 тис. доларів. Отримавши детальні відеоінструкції, жінка у власному помешканні виготовила саморобний вибуховий пристрій із дистанційним керуванням та регулярно звітувала «кураторам» про виконання завдань.

Пізніше російські агенти вийшли на зв’язок з українськими військовими під приводом допомоги та домовилися передати їм скутер службою доставки.

У червні жінка здійснила розвідку в одному з парків Індустріального району Харкова: забрала ключі з багажника мопеда й залишила місце. Після обіду вона повернулася та заклала до багажного відділення рюкзак із вибухівкою.

Коли військовослужбовці прибули, щоб забрати скутер і завантажити його в авто, російська сторона дистанційно привела вибуховий пристрій у дію. Один боєць загинув на місці, інший — помер у лікарні від отриманих поранень.

Того ж дня правоохоронці затримали підозрювану у її помешканні. Суд обрав їй запобіжний захід — тримання під вартою без права застави.

Прокурори Харківської обласної прокуратури затвердили обвинувальний акт за такими статтями:

ч. 3 ст. 258 ККУ — терористичний акт, що призвів до загибелі людей;

ч. 1 ст. 263 ККУ — незаконне зберігання вибухових речовин та пристроїв;

ч. 2 ст. 263-1 ККУ — незаконне виготовлення вибухових пристроїв, вчинене групою осіб.

Справу передано до Індустріального районного суду Харкова. Обвинуваченій загрожує довічне ув’язнення.

Досудове розслідування здійснювали слідчі СБУ в Харківській області, оперативний супровід — співробітники СБУ та Нацполіції.