На території Туреччини розпочали кримінальне провадження у справі щодо можливих порушень прав українських дітей-сиріт з Дніпропетровщини, евакуйованих туди на початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець під час спілкування з журналістами, передає Укрінформ.

За словами омбудсмена, після отримання інформації про можливі порушення прав дітей, Офіс уповноваженого провів низку моніторингових візитів, не лише до Туреччини, а й до європейських країн — Німеччини, Польщі, Словаччини.

"Там, де ми встановили порушені права, ми відреагували у вигляді офіційного подання звітів на відповідні органи влади України. Ми звернулись до правоохоронних органів, в тому числі в умовах ситуації в Туреччині були відкриті кримінальні провадження", – сказав він.

Він пояснив, що звіт за підсумками моніторингового візиту до Туреччини наразі не оприлюднено, оскільки провадження ще не закрито, а також через наявність у матеріалах великої кількості персональних даних.

"Всі, хто скоїли правопорушення, у тому числі громадяни Туреччини, мають понести покарання. Провадження відбуваються як в Україні, так і на території Туреччини", — наголосив омбудсмен.

Лубінець також повідомив, що з 2022 року Офіс уповноваженого системно проводить моніторинги інституційних закладів, де перебувають діти, та виявляє численні випадки порушення прав.

Реакція на такі випадки відбувається у різних формах — від порушення кримінальних чи дисциплінарних справ до звільнення керівників закладів або повернення дітей до родин.

"Десь були відкриті кримінальні провадження, десь – дисциплінарні провадження, десь були звільнені керівники інституційних закладів, десь діти повернулись до своїх батьків або нових родин", – сказав він.