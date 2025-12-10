Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Росіяни атакували Україну ракетами
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
ГоловнаСуспільствоВійна

В Україні вперше вручили відзнаку військового омбудсмана

Нагороду отримали бійці загону спеціальної розвідки ВМС «Янголи».

В Україні вперше вручили відзнаку військового омбудсмана
нагородження відзнакою військового омбудсмана «За захист прав військовослужбовців»
Фото: Олег Переверзєв

До Міжнародного дня прав людини, 10 грудня, вперше в Україні вручили відзнаку військового омбудсмана «За захист прав військовослужбовців».

Про це ідеться на фейсбук-сторінці військового омбудсмана Ольги Решетилової.

Нагороду отримали бійці загону спеціальної розвідки ВМС «Янголи», які за 2022–2025 роки евакуювали з окупованих територій 92 українців – чинних військових, ветеранів, учасників руху опору та членів їхніх сімей.

Відзнака виготовлена у формі значка на лацкан і нагадує герб України. На звороті ювелірною емаллю зроблений секретний напис бродівським письмом.
