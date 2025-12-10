В Україні вперше вручили відзнаку військового омбудсмана

До Міжнародного дня прав людини, 10 грудня, вперше в Україні вручили відзнаку військового омбудсмана «За захист прав військовослужбовців».

Про це ідеться на фейсбук-сторінці військового омбудсмана Ольги Решетилової.

Нагороду отримали бійці загону спеціальної розвідки ВМС «Янголи», які за 2022–2025 роки евакуювали з окупованих територій 92 українців – чинних військових, ветеранів, учасників руху опору та членів їхніх сімей.

Відзнака виготовлена у формі значка на лацкан і нагадує герб України. На звороті ювелірною емаллю зроблений секретний напис бродівським письмом.