Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Росіяни атакували Україну ракетами
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
ГоловнаСуспільствоВійна

У Росії засудили захисника Маріуполя до 22 років колонії

Бійця "Азову" Валерія Єремєєва судили за сфабрикованим обвинуваченням у начебто "розстрілі мирного жителя".

У Росії засудили захисника Маріуполя до 22 років колонії
Валерій Єремєєв
Фото: Маріупольська міська рада

У Росії суд оголосив вирок українському захиснику Маріуполя бійцю полку "Азов" Валерію Єремєєву за сфабрикованим обвинуваченням у начебто "розстрілі мирного жителя".

Про це повідомляє Маріупольська міськрада.

За версією окупантів, Єремєєв нібито застрелив чоловіка в автомобілі через його "проросійські погляди". Окрім цього, російська пропаганда традиційно заявила, що боєць діяв "за планом київського режиму".

"Звичайно, жодної незалежної експертизи не було, як і участі незалежних адвокатів та доказової бази, яка могла б підтвердити звинувачення", – зазначають у повідомленні.

Вироком суду Валерію Єремєєву призначено покарання у вигляді 22 років позбавлення волі із відбуванням покарання у виправній колонії суворого режиму.

"Усі вироки захисникам Маріуполя виносяться з однією метою – дискредитувати українських оборонців та звинувати їх у руйнації міста, спотворивши реальність. Саме російські військові вторглися у 2022 році на територію України та взяли у повну блокаду Маріуполь", - зазначили у Маріупольській міськраді.

Через російські обстріли Маріуполя загинули щонайменше 22 тисячі цивільних, серед них – діти.
﻿
