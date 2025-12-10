У Росії засудили захисника Маріуполя до 22 років колонії

Бійця "Азову" Валерія Єремєєва судили за сфабрикованим обвинуваченням у начебто "розстрілі мирного жителя".

У Росії суд оголосив вирок українському захиснику Маріуполя бійцю полку "Азов" Валерію Єремєєву за сфабрикованим обвинуваченням у начебто "розстрілі мирного жителя".

Про це повідомляє Маріупольська міськрада.

За версією окупантів, Єремєєв нібито застрелив чоловіка в автомобілі через його "проросійські погляди". Окрім цього, російська пропаганда традиційно заявила, що боєць діяв "за планом київського режиму".

"Звичайно, жодної незалежної експертизи не було, як і участі незалежних адвокатів та доказової бази, яка могла б підтвердити звинувачення", – зазначають у повідомленні.

Вироком суду Валерію Єремєєву призначено покарання у вигляді 22 років позбавлення волі із відбуванням покарання у виправній колонії суворого режиму.

"Усі вироки захисникам Маріуполя виносяться з однією метою – дискредитувати українських оборонців та звинувати їх у руйнації міста, спотворивши реальність. Саме російські військові вторглися у 2022 році на територію України та взяли у повну блокаду Маріуполь", - зазначили у Маріупольській міськраді.

Через російські обстріли Маріуполя загинули щонайменше 22 тисячі цивільних, серед них – діти.