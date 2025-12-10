У Росії засудили захисника Маріуполя до 22 років колонії

У Росії суд оголосив вирок українському захиснику Маріуполя бійцю полку "Азов" Валерію Єремєєву за сфабрикованим обвинуваченням у начебто "розстрілі мирного жителя".
Про це повідомляє Маріупольська міськрада.
За версією окупантів, Єремєєв нібито застрелив чоловіка в автомобілі через його "проросійські погляди". Окрім цього, російська пропаганда традиційно заявила, що боєць діяв "за планом київського режиму".
"Звичайно, жодної незалежної експертизи не було, як і участі незалежних адвокатів та доказової бази, яка могла б підтвердити звинувачення", – зазначають у повідомленні.
Вироком суду Валерію Єремєєву призначено покарання у вигляді 22 років позбавлення волі із відбуванням покарання у виправній колонії суворого режиму.
"Усі вироки захисникам Маріуполя виносяться з однією метою – дискредитувати українських оборонців та звинувати їх у руйнації міста, спотворивши реальність. Саме російські військові вторглися у 2022 році на територію України та взяли у повну блокаду Маріуполь", - зазначили у Маріупольській міськраді.
Через російські обстріли Маріуполя загинули щонайменше 22 тисячі цивільних, серед них – діти.
- У вересні Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону РФ засудив українського військовополоненого Ігоря Кіма до 27 років колонії суворого режиму у справі "про тероризм".