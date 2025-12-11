Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Росіяни атакували Україну ракетами
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ГоловнаСуспільствоПодії

На Закарпатті прокурори встановили нові факти у справі депутата облради, який контролював незаконний збут дубу

Зокрема слідством установлено, що деревину збували без необхідних документів.

На Закарпатті депутата облради підозрюють у контролі над збутом дубу
Фото: Офіс генпрокурора

Керівник Закарпатської обласної прокуратури затвердив зміну підозри депутату облради, якого слідство вважає організатором схеми незаконного продажу цінної деревини. Першу підозру йому повідомили у вересні 2025 року.

Слідством установлено: замість захисту лісів посадовець, будучи головою профільної комісії, створив та координував злочинну групу. Він розподіляв ролі, контролював накопичення та збут деревини, домовлявся з покупцями й визначав «частки» учасників.

Як зазначає Офіс генпрокурора, співорганізатором був керівник Берегівського надлісництва філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України». За даними слідства, він зловживав службовим становищем і забезпечував накопичення необлікованого дубу для подальшого продажу.

Деревину збували підприємству без необхідних документів, а перевезення по країні забезпечував керівник приватної фірми. Збитки державі - понад 1 млн грн.

Учасникам групи інкриміновано незаконне перевезення, зберігання та збут лісу, вчинені повторно організованою групою (ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 КК України). Керівнику надлісництва додатково повідомлено підозру за зловживання владою (ч. 2 ст. 364 КК України).
