Депутата Закарпатської облради підозрюють у незаконному збуті деревини дуба на понад 1 млн грн

Підозрюваний є головою профільної комісії облради. Слідство вважає, що народний обранець діяв у змові з керівником одного із лісництв.

Депутата Закарпатської обласної ради підозрюють у причетності до незаконного продажу деревини дуба на понад мільйон гривень, повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, голова профільної комісії облради замість контролю лісової галузі співпрацював із керівником Берегівського надлісництва. У документах цінний дуб записували як звичайні дрова, після чого продавали підприємству без відповідних дозволів.

Депутат особисто домовлявся з покупцем із Рівненщини. Частину коштів за оборудку — близько 400 тисяч гривень — перерахували на рахунок його дружини.

Правоохоронці зібрали докази та повідомили депутату про підозру. Йому загрожує відповідальність за незаконну вирубку і збут деревини у складі злочинної групи.