Спалили "Подлёт" і "Небо-М": спецпризначенці ГУР знищили цінні об'єкти ворожого ППО в Криму

Ударів завдали напередодні Дня воєнної розвідки України. 

Спалили “Подлёт” і “Небо-М”: спецпризначенці ГУР знищили цінні об’єкти ворожого ППО в Криму
Фото: скрін

Спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони знищили декілька цінних об’єктів ворожого ППО в Криму – “Подлёт” і “Небо-М”. Про це повідомляє пресслужба відомства. 

Майстри екіпажів управління безпілотних систем Департаменту активних дій ГУР МО України напередодні Дня воєнної розвідки України, яке відзначається 7 вересня, завдали влучних ударів по двох дороговартісних об’єктах системи ППО російських загарбників у тимчасово окупованому Криму: 

  • РЛС 48Я6-К1 “Подлёт”; 
  • РЛМ-М зі складу комплексу 55Ж6М “Небо-М”. 

Модуль радіолокації РЛМ-М зі складу комплексу “Небо-М” спецпризначенці ГУР уразили прямо під час руху ― російські окупанти якраз покидали позицію бойового чергування.

Нагадаємо, нещодавно у Криму дрони ГУР уразили два вертольоти Мі-8 і атакували судно. Орієнтовна вартість виведених з ладу вертольотів становить від 20 до 30 мільйонів доларів.
