Спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони знищили декілька цінних об’єктів ворожого ППО в Криму – “Подлёт” і “Небо-М”. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Майстри екіпажів управління безпілотних систем Департаменту активних дій ГУР МО України напередодні Дня воєнної розвідки України, яке відзначається 7 вересня, завдали влучних ударів по двох дороговартісних об’єктах системи ППО російських загарбників у тимчасово окупованому Криму:

РЛС 48Я6-К1 “Подлёт”;

РЛМ-М зі складу комплексу 55Ж6М “Небо-М”.

Модуль радіолокації РЛМ-М зі складу комплексу “Небо-М” спецпризначенці ГУР уразили прямо під час руху ― російські окупанти якраз покидали позицію бойового чергування.

Нагадаємо, нещодавно у Криму дрони ГУР уразили два вертольоти Мі-8 і атакували судно. Орієнтовна вартість виведених з ладу вертольотів становить від 20 до 30 мільйонів доларів.