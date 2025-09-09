“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
​Кримські цілі
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Пропутінська оперна співачка Анна Нетребко повертається на сцену Королівської опери в Лондоні
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
У Вінниці реальне покарання отримала водійка, яка п’яною збила підлітка у 2021 році

Жінка отримала 4 роки позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 8 років за скоєння ДТП у стані алкогольного сп'яніння, внаслідок якої дитина отримала інвалідність. Вирок набрав законної сили.

У Вінниці реальне покарання отримала водійка, яка п’яною збила підлітка у 2021 році
Фото: прокуратура

Офіс Генпрокурора повідомив, що ювенальний прокурор двічі оскаржував у Верховному Суді обмеження волі для водійки, яка п’яною скалічила дитину, та відстояв для неї реальне покарання.

Вінницький апеляційний суд погодився з доводами ювенального прокурора Вінницької обласної прокуратури й ухвалив вирок жительці Вінниці, яку засуджено за вчинення ДТП в стані алкогольного сп’яніння, внаслідок якого малолітня дитина отримала тяжкі тілесні ушкодження (ч. 2 ст. 286-1 КК України).

Злочин скоєно у травні 2021 року на вулиці Івана Богуна у м. Вінниці. П’яна водійка легковика не впоралась з керуванням, виїхала на тротуар і збила 13-річного хлопця.

У грудні 2022 року Вінницький міський суд за результатами розгляду обвинувального акта і наданих прокурором доказів засудив вінничанку до покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 8 років.

Надалі Вінницький апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції та призначив обвинуваченій основне покарання у виді 3 років обмеження волі.

Не погоджуючись з надто м’яким покаранням для особи, внаслідок дій якої дитина отримала інвалідність, прокурор оскаржив рішення суду в касаційному порядку.

Верховний Суд своїм рішенням повернув справу на новий розгляд в суд апеляційної інстанції, та суд знову призначив обвинуваченій основне покарання у виді 3 років обмеження волі.

Далі була ще одна касація прокурора і знову повернення справи на новий розгляд в апеляційну інстанцію.

І лише під час третього розгляду, врахувавши беззаперечні доводи ювенального прокурора, Вінницький апеляційний суд 5 вересня ухвалив новий вирок винуватиці ДТП – 4 роки позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 8 років. Вирок набрав законної сили.
