В окремих випадках модернізація відбувається за участі Ірану.

Головне управління розвідки Міністерства оборони публікує інформацію щодо понад 100 іноземних компонентів, ідентифікованих експертами українських науково-дослідних установ у безпілотниках та ракетах, якими Росія атакує Україну.

Про це повідомляється на сайті ГУР.

Серед опублікованих зразків: два ударних БпЛА російського виробництва "Герань-2" серії "Ы", багатоцільовий БпЛА “корсар” та крилата ракета Х-69.

"З метою продовження та посилення терору проти населення України РФ продовжує модернізувати свої основні засоби ураження, зокрема БпЛА “гєрань-2” (Shahed-136). В окремих випадках модернізація відбувається за участі Ірану", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, зафіксовано використання таких безпілотників із термобаричною бойовою частиною іранського виробництва.

Фото: ГУР Міноборони

Раніше ГУР повідомляло про новий Shahed серії MS, вірогідно, іранського виробництва, в якому використовувався міні-комп’ютер Nvidia Jetson Orin, спеціалізований для задач ШІ та обробки відео. Такі комп’ютери росія також застосовує в ударному БпЛА V2U.

Окрім іранської, на нові “шахеди” росіяни встановлюють бойові частини власного виробництва з кумулятивним ударним ядром для пробиття захищеного укриття.

Фото: ГУР

В обох випадках для ініціації підриву використовуються контактні датчики цілі.

В окремих безпілотниках було зафіксовано використання бойових частин з елементами ураження у вигляді металевих куль та можливістю неконтактного підриву по сигналам від оптичного датчику (лазерний далекомір, лідар) на визначеній відстані до цілі.

Фото: ГУР

В даному випадку було застосовано лазерний далекомір SF20 південноафриканської компанії LightWare.

Фото: ГУР

У серпні також зафіксовано застосування БпЛА типу “Гєрань-2” з корисним навантаженням на зовнішніх підвісах під крилами.

За даними ГУР, Росія може виробляти до 2700 "Шахедів" на місяць.