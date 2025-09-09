МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
​Кримські цілі
​Кримські цілі
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Пропутінська оперна співачка Анна Нетребко повертається на сцену Королівської опери в Лондоні
Пропутінська оперна співачка Анна Нетребко повертається на сцену Королівської опери в Лондоні
ГоловнаСуспільствоЖиття

ГУР опублікувало дані про більше 100 іноземних компонентів у російських дронах і ракетах

В окремих випадках модернізація відбувається за участі Ірану. 

ГУР опублікувало дані про більше 100 іноземних компонентів у російських дронах і ракетах
Фото: ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони публікує інформацію щодо понад 100 іноземних компонентів, ідентифікованих експертами українських науково-дослідних установ у безпілотниках та ракетах, якими Росія атакує Україну.

Про це повідомляється на сайті ГУР

Серед опублікованих зразків: два ударних БпЛА російського виробництва "Герань-2" серії "Ы", багатоцільовий БпЛА “корсар” та крилата ракета Х-69.

"З метою продовження та посилення терору проти населення України РФ продовжує модернізувати свої основні засоби ураження, зокрема БпЛА “гєрань-2” (Shahed-136). В окремих випадках модернізація відбувається за участі Ірану", - йдеться в повідомленні.

 Зокрема, зафіксовано використання таких безпілотників із термобаричною бойовою частиною іранського виробництва.

Фото: ГУР Міноборони

Раніше ГУР повідомляло про новий Shahed серії MS, вірогідно, іранського виробництва, в якому використовувався міні-комп’ютер Nvidia Jetson Orin, спеціалізований для задач ШІ та обробки відео. Такі комп’ютери росія також застосовує в ударному БпЛА V2U. 

Окрім іранської, на нові “шахеди” росіяни встановлюють бойові частини власного виробництва з кумулятивним ударним ядром для пробиття захищеного укриття.

Фото: ГУР

В обох випадках для ініціації підриву використовуються контактні датчики цілі. 

В окремих безпілотниках було зафіксовано використання бойових частин з елементами ураження у вигляді металевих куль та можливістю неконтактного підриву по сигналам від оптичного датчику (лазерний далекомір, лідар) на визначеній відстані до цілі.

Фото: ГУР

В даному випадку було застосовано лазерний далекомір SF20 південноафриканської компанії LightWare.

Фото: ГУР

У серпні також зафіксовано застосування БпЛА типу “Гєрань-2” з корисним навантаженням на зовнішніх підвісах під крилами.

За даними ГУР, Росія може виробляти до 2700 "Шахедів" на місяць
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies