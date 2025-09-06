ГУР: Росія може виробляти до 2700 "Шахедів" на місяць

Масовані удари РФ є серйозним викликом для сил ППО і ПРО України.

РФ може виробляти до 2700 ударних дронів "Шахед" лише за місяць, пише "Радіо Свобода" з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова.

"Наростили виробництво "Герань-2", це "Шахед" звичайний, … цієї модифікації з бойовою частиною вони сьогодні можуть дійти до 2700 на місяць. Плюс окремо значна кількість обманок, без бойової частини", – сказав Юсов.

"Ми бачимо сотні "Шахедів" у комбінованих атаках разом із ракетами. Масовані удари – це серйозний виклик для наших сил ППО і протиракетної оборони. І це також виклик для наших партнерів, які мають допомагати нам захищати українське небо", – сказав Юсов.