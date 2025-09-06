Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
​Кримські цілі
​Кримські цілі
Глава МЗС Туреччини заявив, що Росія відмовилася від планів взяти під повний контроль чотири українські області
Глава МЗС Туреччини заявив, що Росія відмовилася від планів взяти під повний контроль чотири українські області
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ГоловнаСуспільствоВійна

ГУР: Росія може виробляти до 2700 "Шахедів" на місяць

Масовані удари РФ є серйозним викликом для сил ППО і ПРО України.

ГУР: Росія може виробляти до 2700 "Шахедів" на місяць
Андрій Юсов
Фото: ГУР МО

РФ може виробляти до 2700 ударних дронів "Шахед" лише за місяць, пише "Радіо Свобода" з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова.

"Наростили виробництво "Герань-2", це "Шахед" звичайний, … цієї модифікації з бойовою частиною вони сьогодні можуть дійти до 2700 на місяць. Плюс окремо значна кількість обманок, без бойової частини", – сказав Юсов.

"Ми бачимо сотні "Шахедів" у комбінованих атаках разом із ракетами. Масовані удари – це серйозний виклик для наших сил ППО і протиракетної оборони. І це також виклик для наших партнерів, які мають допомагати нам захищати українське небо", – сказав Юсов.

  • Росія у ніч на 6 вересня атакувала Україну 91 ударним БпЛА, Сили ППО знищили 68 безпілотників.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies