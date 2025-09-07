Глава МЗС Туреччини заявив, що Росія відмовилася від планів взяти під повний контроль чотири українські області
Над Дніпропетровщиною сили ППО збили 29 ворожих БпЛА, є пошкодження інфраструктури
Над Дніпропетровщиною сили ППО збили 29 ворожих БпЛА, є пошкодження інфраструктури

Під ворожою атакою опинилося місто Дніпро, Кривий Ріг, на Нікопольщині загинула людина.

Над Дніпропетровщиною сили ППО збили 29 ворожих БпЛА, є пошкодження інфраструктури
наслідки ворожих ударів
Фото: Сергій Лисак

Упродовж ночі російські окупанти атакували безпілотниками Кривий Ріг, Дніпро, Нікопольщину та Синельниківщину. Загалом, сили ППО знешкодили над Дніпропетровщиною 29 ворожих БпЛА.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

"По Дніпру ворог бив безпілотниками. Понівечив інфраструктуру. Через удари ракетами та БпЛА декілька займань сталося у Кривому Розі. Там пошкоджені підприємство, адмінбудівля, гараж, приватний будинок, авто.  Поцілив по місцевому підприємству противник і зранку. Поранені троє чоловіків, один з них у важкому стані. Понівечені багатоповерхівки та гараж", — ідеться у повідомленні. 

РФ застосувала БпЛА по Грушівській громаді Криворіжжя. Вогнем охопило приватну оселю. 

З вечора 6 вересня ворог атакував Нікопольщину. Гучно було у райцентрі, Покровській, Марганецькій та Мирівській громадах. Через обстріл загинув 54-річний чоловік. Ще один місцевий 64 років постраждав.

Потрощені заправки, парник, 4 господарські споруди. Зруйнований приватний будинок, ще 2 – понівечені. 

У Петропавлівській та Межівській громадах Синельниківського району внаслідок ворожих атак вчора горіли приватна оселя та сухостій. Під ранок поцілили й по Покровській громаді.

  • Росія уночі 7 вересня завдала масованого комбінованого удару по Україні. Під обстрілами опинилися Київ, Київська область, Запоріжжя, Кривий Ріг, Одеса. Відомо про загиблих та поранених. У Києві горить адмінбудівля. 
