На наступній Ставці розглянуть ракетні програми та виробництво дронів, - Умєров

Наступного тижня буде проведена технологічна Ставка верховного головнокомандувача, на якій розглянуть розвиток ракетних програм, масштабування виробництва дронів-перехоплювачів і далекобійних безпілотників.
Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров.
"Сьогодні на нараді у президента доповів про стан виконання завдань у секторі безпеки й оборони. Одне з ключових рішень – вже цього тижня проведемо технологічну Ставку", - написав він у Telegram.
Умєров зазначив, що на порядку денному – питання, які визначають нашу спроможність бити ворога на відстані та посилювати наш захист:
- розвиток ракетних програм: балістичні, крилаті та зенітні системи
- масштабування виробництва дронів-перехоплювачів і далекобійних безпілотників
- стан мобільного зв’язку в Україні – покриття, якість, проблемні питання.
"Пріоритет незмінний: захист українських міст і розширення наших далекобійних можливостей. Це питання, від яких безпосередньо залежить життя людей і результат на фронті", - додав Умєров.