ГоловнаСуспільствоЖиття

На наступній Ставці розглянуть ракетні програми та виробництво дронів, - Умєров

На порядку денному – питання, які визначають спроможність бити ворога на відстані та посилювати наш захист.

На наступній Ставці розглянуть ракетні програми та виробництво дронів, - Умєров
Рустем Умєров
Фото: Facebook/Rustem Umerov

Наступного тижня буде проведена технологічна Ставка верховного головнокомандувача, на якій розглянуть розвиток ракетних програм, масштабування виробництва дронів-перехоплювачів і далекобійних безпілотників.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров.

"Сьогодні на нараді у президента доповів про стан виконання завдань у секторі безпеки й оборони. Одне з ключових рішень – вже цього тижня проведемо технологічну Ставку", - написав він у Telegram.

Умєров зазначив, що на порядку денному – питання, які визначають нашу спроможність бити ворога на відстані та посилювати наш захист:

  • розвиток ракетних програм: балістичні, крилаті та зенітні системи
  • масштабування виробництва дронів-перехоплювачів і далекобійних безпілотників
  •  стан мобільного зв’язку в Україні – покриття, якість, проблемні питання.

"Пріоритет незмінний: захист українських міст і розширення наших далекобійних можливостей. Це питання, від яких безпосередньо залежить життя людей і результат на фронті", - додав Умєров.
﻿
