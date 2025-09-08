Через російські обстріли на Дніпропетровщині постраждали двоє цивільних

Ворог знову атакував Нікопольщину та Криворіжжя.

На Дніпропетровщині російські окупанти атакували два райони, на Нікопольщині постраждали цивільні.

Про це повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Протягом дня агресор атакував Нікопольщину артилерією та FPV-дронами. Поцілив по райцентру, Червоногригорівській, Марганецькій, Покровській, Мирівській та Першотравневській громадах", — ідеться у повідомленні.

Унаслідок обстрілів постраждали двоє людей – 66-річний чоловік та 68-річна жінка, вони лікуватимуться амбулаторно.

Також пошкоджені інфраструктура, соціальний та медичний заклади, гімназія, церква, підприємство. Побиті гуртожиток, 4 багатоквартирні і 3 приватні будинки, 2 господарські та надвірна споруди, гараж, авто.

У Грушівській громаді Криворізького району ворог влучив безпілотниками. Виникла пожежа. Понівечене пожежно-рятувальне авто.