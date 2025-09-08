Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Через російські обстріли на Дніпропетровщині постраждали двоє цивільних

Ворог знову атакував Нікопольщину та Криворіжжя. 

Через російські обстріли на Дніпропетровщині постраждали двоє цивільних
Фото: Сергій Лисак

На Дніпропетровщині російські окупанти атакували два райони, на Нікопольщині постраждали цивільні. 

Про це повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Протягом дня агресор атакував Нікопольщину артилерією та FPV-дронами. Поцілив по райцентру, Червоногригорівській, Марганецькій, Покровській, Мирівській та Першотравневській громадах", — ідеться у повідомленні.

Унаслідок обстрілів постраждали двоє людей – 66-річний чоловік та 68-річна жінка, вони лікуватимуться амбулаторно.

Також пошкоджені інфраструктура, соціальний та медичний заклади, гімназія, церква, підприємство. Побиті гуртожиток, 4 багатоквартирні і 3 приватні будинки, 2 господарські та надвірна споруди, гараж, авто.

У Грушівській громаді Криворізького району ворог влучив безпілотниками. Виникла пожежа. Понівечене пожежно-рятувальне авто.
