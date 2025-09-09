Шмигаль про програму ЄС SAFE: для України пріоритетною є участь у проєктах на 52 млрд євро

Для України пріоритетною є участь в проєктах програми ЄС SAFE на загальну суму близько 52 мільярдів євро в наступні п’ять років.
Про це заявив міністр оборони Денис Шмигаль.
За його словами, проєкт передбачає фінансування з боку ЄС обсягом 150 млрд євро інвестицій в оборонну індустрію для стрімкого нарощування європейських виробничих потужностей.
«Наразі 19 держав-членів Євросоюзу погодилися брати участь у роботі SAFE. Більшість з них активно долучатимуть Україну до проєктів із оборонних закупівель. Маємо чіткі потреби для посилення всього східного флангу оборонного периметру Європейського Союзу», - наголосив Шмигаль.
Він додав, що з партнерами координують зусилля, аби «максимально посилити практичні результати, що відповідатимуть потребам у сфері безпеки як ЄС, так і України».
Що відомо про SAFE
- У травні цього року країни Європейського Союзу досягли згоди про створення оборонного фонду Security Action for Europe (SAFE) на 150 мільярдів євро.
- SAFE – це багаторічна позика з низькими відсотками під гарантії бюджету Євросоюзу. Програма також передбачає спрощення та прискорення процедур спільних оборонних закупівель. Це – перша масштабна програма ЄС, спрямована на збільшення інвестицій у європейські оборонні спроможності.
- Ініціативу запропонувала Європейська комісія в березні. SAFE дозволить виділити до 800 мільярдів євро додаткових витрат на оборону впродовж найближчих років. За цим планом, 150 мільярдів євро пропонується залучити як кредити, в тому числі на закупівлю озброєння (артилерію, ракети, боєприпаси, безпілотники та системи захисту від дронів).
- Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна отримає можливість брати участь у проєктах, пов'язаних із цією програмою запозичень.
- Однак 150 мільярдів євро не зможуть отримати виробники зброї у США, Великій Британії та Туреччині - на ці країни діятиме заборона щодо укладання контрактів.