Генштаб ЗСУ: росіяни 35 разів штурмували українські позиції на Покровському напрямку

На Сіверському підрозділи росіян 10 разів намагалися просуватися на позиції наших військ.

Загальна кількість бойових зіткнень на фронті 9 вересня станом на 16.00 сягнула 69.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Нововасилівка, Нова Гута, Бачівськ, Вільна Слобода, Бобилівка, Біла Береза, Малушине, Гірки Сумської області; Залізний Міст Чернігівської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили чотири ворожі атаки, ще одне зіткнення триває. Авіація РФ завдала трьох ударів, скинувши при цьому вісім керованих авіаційних бомб. Крім того, ворог здійснив 126 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог здійснив три атаки у районі Вовчанська.

На Куп’янському Сили оборони відбили чотири атаки ворога в районі Степової Новоселівки, та в напрямку Куп’янська, Петропавлівки, Піщаного, ще одне боєзіткнення триває.

На Лиманському загарбницька армія здійснила сім атак на позиції українців у районах населених пунктів Новомихайлівка, Середнє, Колодязі та Торське, одне боєзіткнення триває.

На Сіверському підрозділи росіян 10 разів намагалися просуватися на позиції наших військ у районах Серебрянки, Григорівки та у напрямку Виїмки. Одне боєзіткнення триває.

На Краматорському ворог двічі здійснював наступальні дії у районі Ступочок.

На Торецькому противник шість разів намагався вклинитися в нашу оборону в районах Катеринівки, Яблунівки, Полтавки та у бік Олександро-Шультиного, Плещіївки.

На Покровському російські окупанти здійснили 35 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Володимирівка, Заповідне, Миролюбівка, Новоекономічне, Котлине, Удачне та в напрямку Родинського, Променя, Покровська. Сили оборони стримують натиск і вже відбили 27 атак.

На Новопавлівському українські захисники зупинили 4 штурмових дії ворожих військ, ще сім зіткнень досі тривають. Противник намагається просуватися в районах населених пунктів Маліївка, Комишуваха, Ольгівка та в напрямку Філії, Новоіванівки.

На Гуляйпільському й Оріхівському ворог наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку ворог завдав авіаційного удару по району населеного пункту Ольгівка.