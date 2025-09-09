Так званий «воєнкор» LeX заочно отримав 12 років тюрми з конфіскацією майна за держзраду та колабораціонізм

Так званий «воєнкор» LeX (Олександр Резник) із Сімферополя заочно отримав 12 років тюрми з конфіскацією майна за держзраду та колабораціонізм, повідомляє Офіс Генпрокурора.

Доведено, що у травні 2022 року засуджений прибув до окупованого Херсона як військовий кореспондент російського пропагандистського ресурсу. Він організував проєкт «Вулиці Херсона», спрямований на прославляння окупаційної влади та підрив проукраїнських настроїв.

У межах проєкту він публічно знищував українську символіку, закликав підтримувати окупантів і поширював антиукраїнські наративи через Telegram-канали та сайти, контрольовані ворогом.

Вирок ухвалено заочно. Покарання чоловік відбуватиме з моменту затримання.