Пропутінська оперна співачка Анна Нетребко повертається на сцену Королівської опери в Лондоні
Білий дім: Трамп "не радий, але не здивований" нападом на Київ
"Тихий" вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
​Кримські цілі
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Так званий «воєнкор» LeX заочно отримав 12 років тюрми з конфіскацією майна за держзраду та колабораціонізм

Покарання засуджений відбуватиме з моменту затримання.

Так званий «воєнкор» LeX заочно отримав 12 років тюрми з конфіскацією майна за держзраду та колабораціонізм
«воєнкор» LeX
Фото: росмедіа

Так званий «воєнкор» LeX (Олександр Резник) із Сімферополя заочно отримав 12 років тюрми з конфіскацією майна за держзраду та колабораціонізм, повідомляє Офіс Генпрокурора.  

Доведено, що у травні 2022 року засуджений прибув до окупованого Херсона як військовий кореспондент російського пропагандистського ресурсу. Він організував проєкт «Вулиці Херсона», спрямований на прославляння окупаційної влади та підрив проукраїнських настроїв. 

У межах проєкту він публічно знищував українську символіку, закликав підтримувати окупантів і поширював антиукраїнські наративи через Telegram-канали та сайти, контрольовані ворогом.

Вирок ухвалено заочно. Покарання чоловік відбуватиме з моменту затримання.
