Не лише шлях до ЄС: якою Україна має стати після війни

Сьогодні європейський вибір нашої країни – це значно більше, ніж питання повноцінного членства в Європейському Союзі. Йдеться про те, якою має бути сама Україна після війни та якими мають стати стосунки між державою і суспільством.

9 травня Україна відзначає День Європи. Повномасштабна війна змінила для нас зміст цієї події – вона вийшла далеко за межі символізму, дипломатичних декларацій чи реалізації стратегічного зовнішньополітичного курсу держави.

Для мільйонів українців євроінтеграція завжди була меншою мірою про стандарти, ринки, регуляції. Насамперед це був запит на справедливість – на країну, де діють зрозумілі правила, немає «обраних», закон працює однаково для всіх, інституції захищають людину, а влада несе відповідальність перед суспільством.

І саме повномасштабна війна остаточно показала, що такі речі є не лише питанням демократії чи комфорту життя, а й основою стійкості держави. Безпека сучасної країни визначається не лише кількістю зброї чи чисельністю армії. Вона напряму залежить від якості державного управління, довіри між державою та суспільством, стійкості економіки, здатності інституцій демонструвати свою ефективну роботу та правил, які реально працюють.

По суті, Україна вже є частиною європейського простору. Саме тут сьогодні захищаються принципи, на яких побудована сучасна Європа: свобода, право, повага до людини, відповідальність держави перед громадянином та здатність суспільства відстоювати власну гідність.

І водночас Україна вже довела свою важливість для всієї Європи. Українські військові, громади та суспільство фактично щодня допомагають зберігати стабільність значно ширшого простору, ніж лише власна держава.

Саме тому європейська інтеграція України сьогодні має значення не лише для нас самих – вона вже стала частиною ширших змін, які сьогодні відбуваються в Європі.

І в цьому сенсі Україна сьогодні рухається до Європейського Союзу не як держава, яка просто просить прийняти її в «сімʼю». Україна вже стала важливою частиною нової європейської реальності – завдяки здатності зберігати функціонування держави, підтримувати нормальне життя людей та ефективно працювати навіть у надзвичайно складних умовах.

Водночас дуже важливо розуміти, що євроінтеграція – це не лише переговори, політичні рішення чи кількість ухвалених законів. Насамперед це суттєва внутрішня трансформація держави, яка вимагає професійного управління, сильної інституційної спроможності та здатності системно працювати на тривалу перспективу.

Україна вже продемонструвала, що здатна швидко проходити складні етапи інтеграції та виконувати чіткі та необхідні критерії. Це довів і безвізовий режим з Європейським Союзом, і темпи проходження переговорних процедур сьогодні. Але зараз країна переходить до значно складнішого етапу, де ключове значення матиме не швидкість рішень, а якість їх реалізації.

Йдеться про здатність держави впроваджувати реформи, забезпечувати ефективну роботу інституцій, прозорі правила, якісне державне управління та довіру до держави як всередині країни, так і з боку міжнародних партнерів та інвесторів.

У цьому контексті боротьба з корупцією має бути не окремою вимогою партнерів, а внутрішньою умовою сильної держави. Без прозорих рішень, незалежних інституцій, чесного використання ресурсів і невідворотності відповідальності неможливо говорити ані про довіру громадян, ані про великі інвестиції, ані про якісне відновлення країни. Європейський шлях вимагає не імітації доброчесності, а реальної зміни правил, за якими працює держава.

Саме це в підсумку визначатиме не лише темп руху України до членства в Європейському Союзі, а й те, наскільки сильною, конкурентною та стійкою буде українська держава через десять чи двадцять років.

Окремо важливо розуміти, що євроінтеграція для України – це не лише доступ до європейського ринку. Фактично йдеться про зміну самої економічної моделі країни та перехід від сировинної економіки до економіки виробництва, переробки, технологій та високої доданої вартості.

Сьогодні Європейський Союз уже є головним економічним партнером України – понад половина всієї зовнішньої торгівлі України припадає саме на ЄС – але головне питання полягає в іншому: яке місце Україна займатиме в європейській економіці в майбутньому?

Для нас принципово важливо, щоб наше членство було повноправним, а не частковим чи символічним, і щоб Україна не залишалася лише постачальником сировини чи дешевої робочої сили на європейські ринки. Євроінтеграція має стати інструментом реіндустріалізації країни, розвитку виробництва, створення нових робочих місць та інтеграції України у європейські виробничі й технологічні ланцюги.

Саме тому сьогодні дедалі більше значення мають інвестиції у реальний сектор економіки: енергетику, інфраструктуру, логістику, машинобудування, оборонну промисловість, переробку та сучасні технології. Україна має стати частиною європейського економічного простору не лише як ринок збуту чи територія відновлення, а як простір виробництва, інновацій і розвитку.

А головне – в центрі всіх цих процесів мають залишатися не статистичні показники чи звіти про виконані реформи, а люди.

Наша інтеграція в ЄС має вимірюватися тим, наскільки реально змінюється повсякденне життя українців всередині країни. Чи з’являються нові робочі місця, чи стають якіснішими медицина та освіта, чи стають безпечнішими, комфортнішими та сучаснішими міста та громади, чи може молодь планувати своє майбутнє в Україні, а не шукати його в інших країнах.

Тому що якщо євроінтеграція не дає людям відчутного результату у повсякденному житті, вона ризикує залишитися формальністю без реального ефекту для суспільства.

Саме громади відіграють ключову роль у процесі європейської інтеграції України. Адже саме на рівні громад люди щодня оцінюють ефективність держави через конкретні послуги, рішення та якість життя.

І особливе місце в цьому процесі сьогодні посідають прифронтові території. Хоча для багатьох це досі неочевидно.

Попри постійні атаки та надзвичайно складні умови, саме прифронтові міста та громади забезпечують роботу транспорту, лікарень, шкіл, комунальної інфраструктури та критичних сервісів для мільйонів людей. Саме тут формується практичний досвід управління в умовах криз, дефіциту ресурсів та необхідності швидкого реагування на виклики.

І, мабуть, саме прифронтові громади сьогодні найкраще демонструють справжній зміст європейських принципів – через щоденну відповідальність перед людьми, здатність забезпечувати роботу інституцій навіть під обстрілами та підтримувати нормальне життя в умовах постійної небезпеки.

Цей досвід уже сьогодні є частиною нової європейської реальності. Завдяки прифронтовим громадам Україна вже додає Європі конкретну цінність – через практичний досвід відповідального управління в умовах небачених викликів, організації роботи громад у кризових умовах та здатності зберігати функціонування систем навіть у найважчі періоди.

Саме тому роль Асоціації прифронтових міст і громад України сьогодні значно ширша за координацію підтримки територій, які живуть поруч із війною. Разом із громадами ми формуємо практичний досвід стійкості, відновлення та сучасного управління в умовах довготривалих викликів – і цей досвід уже сьогодні викликає значний інтерес з боку європейських партнерів.

Саме тому політика відновлення та євроінтеграції України повинна формуватися за безпосередньої участі громад, адже саме на місцевому рівні люди щодня відчувають – чи працюють європейські принципи та підходи в реальному житті.

Окремо в контексті відновлення важливо розуміти, що після завершення війни Україна не має права відбудовуватися за принципом «як було». Ми маємо одразу робити це за сучасними європейськими стандартами – із якісною інфраструктурою, енергоефективністю, безпечним та зручним міським середовищем, сучасними сервісами та прозорим управлінням. Україна має бути готовою до членства в ЄС не лише формально, а й інституційно – на рівні всієї державної системи та кожної громади.

Тому що після війни конкуренція між державами відбуватиметься не лише за інвестиції. Вона відбуватиметься за людей – за тих, хто залишиться жити та працювати в Україні, хто повернеться додому та хто вирішуватиме, де будувати своє майбутнє.

І саме здатність держави створити умови, за яких люди хочуть залишатися, працювати, повертатися та будувати своє життя в Україні, зрештою стане головним показником успішності нашого європейського шляху.

Тому що справжній зміст євроінтеграції – не в самих переговорах чи статусах, а у здатності побудувати мирну, справедливу, відповідальну, а водночас сучасну і конкурентну державу, у якій хочуть жити люди. Саме це зрештою і стане головним критерієм успішності європейського майбутнього України.