Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Йокодзуна зачекає: Явгусишин перервав програшну серію. Але для історичного підвищення цього не досить
Йокодзуна зачекає: Явгусишин перервав програшну серію. Але для історичного підвищення цього не досить
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Самотність Патріарха. Як і чим запам'ятається Філарет Денисенко
Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Україна представила ключові пріоритети відновлення для партнерів на засіданні Донорської платформи

Цього опалювального сезону для підтримки енергетики України надійшло понад 600 млн євро.

Україна представила ключові пріоритети відновлення для партнерів на засіданні Донорської платформи
Юлія Свириденко під час засідання Донорської платформи
У Києві відбулося 16-те засідання керівного комітету Донорської платформи для України, де глава уряду Юлія Свириденко представила основні напрямки для відновлення.

Про це повідомляє Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

"Мала честь відкрити його і представити партнерам ключові пріоритети у сфері зміцнення стійкості та відновлення", – ідеться у повідомленні.

Найважливішим напрямом визначено енергетику. Завдяки підтримці міжнародних партнерів Україна успішно пережила найскладнішу зиму попри постійні російські обстріли енергетичної інфраструктури. 

До Фонду підтримки енергетики України цього опалювального сезону надійшло понад 600 млн євро, що дозволило забезпечити резерви обладнання та швидкі ремонти після атак.

Під час засідання також презентували комплексні плани забезпечення енергетичної стійкості регіонів на наступні опалювальні сезони на загальну суму 5,4 млрд євро. Частину фінансування планується забезпечити за рахунок державного та місцевих бюджетів, а також очікується підтримка донорів у вигляді фінансових внесків та необхідного обладнання.

Глава уряду наголосила, що навіть в умовах війни Україна активно рухається євроінтеграційним шляхом, працюючи над закриттям усіх переговорних кластерів уже цього року, з особливим акцентом на верховенство права.

"Щиро дякую всім, хто підтримує Україну. Ваша допомога допомагає нам зберігати стабільність і рухатися вперед навіть у найскладніші часи", – зазначила Юлія Свириденко.

Читайте також
