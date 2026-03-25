Україна представила ключові пріоритети відновлення для партнерів на засіданні Донорської платформи

У Києві відбулося 16-те засідання керівного комітету Донорської платформи для України, де глава уряду Юлія Свириденко представила основні напрямки для відновлення.

Про це повідомляє Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

"Мала честь відкрити його і представити партнерам ключові пріоритети у сфері зміцнення стійкості та відновлення", – ідеться у повідомленні.

Найважливішим напрямом визначено енергетику. Завдяки підтримці міжнародних партнерів Україна успішно пережила найскладнішу зиму попри постійні російські обстріли енергетичної інфраструктури.

До Фонду підтримки енергетики України цього опалювального сезону надійшло понад 600 млн євро, що дозволило забезпечити резерви обладнання та швидкі ремонти після атак.

Під час засідання також презентували комплексні плани забезпечення енергетичної стійкості регіонів на наступні опалювальні сезони на загальну суму 5,4 млрд євро. Частину фінансування планується забезпечити за рахунок державного та місцевих бюджетів, а також очікується підтримка донорів у вигляді фінансових внесків та необхідного обладнання.

Глава уряду наголосила, що навіть в умовах війни Україна активно рухається євроінтеграційним шляхом, працюючи над закриттям усіх переговорних кластерів уже цього року, з особливим акцентом на верховенство права.

"Щиро дякую всім, хто підтримує Україну. Ваша допомога допомагає нам зберігати стабільність і рухатися вперед навіть у найскладніші часи", – зазначила Юлія Свириденко.