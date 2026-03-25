Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Світовий банк оцінив потреби України для відновлення енергосектору в $91 млрд протягом десятиліття

Для реалізації таких інвестицій Україні критично потрібен приватний капітал.

Денис Шмигаль
Фото: detector.media

Україні знадобиться майже 91 млрд доларів протягом наступного десятиліття для відновлення енергетичного сектору. Для реалізації таких інвестицій Україні критично потрібен приватний капітал. Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль із посиланням на оцінки Світового банку. 

Денис Шмигаль під час круглого столу «Глобальне партнерство для України: стратегічні можливості в енергетичному секторі» в межах CERAWeek, що проходить у Х’юстоні, США, окреслив найбільш перспективні напрями для інвестицій: системи накопичення енергії (BESS), відновлювана енергетика, газова генерація, розвиток локальних енергетичних мереж, видобуток газу, нафтогазова інфраструктура.

Ми пропонуємо партнерство, засноване на спільному стратегічному інтересі та економічній доцільності. Україна отримує модернізовану енергосистему. Європа — сильнішу та більш диверсифіковану енергетичну архітектуру. Інвестори — доступ до одного з наймасштабніших інфраструктурних ринків континенту”, — написав міністр.

