ГоловнаСвіт

В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів

Його провідник дістав тяжкі травми.

В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Ерні Досіо під час полювання у 2017 році
Фото: Wagonhound Outfitters/Facebook

Ерні Досіо, 75-річний власник виноградників, полював на жовтоспинного дукера — вид антилопи — у центральноафриканській країні Габон, коли минулої п’ятниці стався інцидент. У тропічному лісі Лопе-Оканда він разом із провідником несподівано натрапив на п’ять самок слонів із дитинчам, передає The Guardian. 

Уродженець Каліфорнії Ерні Досіо за роки зібрав велику колекцію мисливських трофеїв, зокрема слонів і левів. За повідомленнями, він був добре відомий у Sacramento Safari Club.

За даними Daily Mail, оператор сафарі Collect Africa підтвердив смерть свого клієнта. Компанія також повідомила, що професійний мисливець, який супроводжував Досіо, зазнав серйозних травм під час зустрічі зі слонами.

Посольство США в Габоні займається поверненням тіла на батьківщину.

Міжнародне трофейне полювання є індустрією на мільйони доларів. У Південній Африці її вартість оцінювали приблизно у 100 млн доларів у 2005 році, 68 млн — у 2012-му та 120 млн — у 2015-му, за даними EMS Foundation.

Минулого року ще один американський мисливець загинув у Південній Африці — його вбив буйвол під час полювання.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies