Пісторіус вважає, що немає реальних підтверджень того, що США планують вийти з НАТО

При цьому німецький міністр каже, що такий сценарій виключати не варто.

Попри різкі заяви Дональда Трампа, наразі немає жодних реальних підтверджень того, що США планують вийти з НАТО.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтерв'ю виданню Rheinishe Post, передає «Європейська правда».

Пісторіус наголосив, що хоче оцінювати політичних лідерів за їхніми конкретними діями, а не за гучними заявами.

Водночас німецький міністр зауважив, що хоча ознак виходу США немає, такий сценарій ніколи не можна повністю виключати.

«Тому я залишаюся при своїй думці: НАТО має стати більш європейським, щоб залишатися трансатлантичним», – додав Пісторіус.