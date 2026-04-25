«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Світ

Пісторіус вважає, що немає реальних підтверджень того, що США планують вийти з НАТО

При цьому німецький міністр каже, що такий сценарій виключати не варто.

міністр оброни Німеччини Борис Пісторіус
Фото: EPA/UPG

Попри різкі заяви Дональда Трампа, наразі немає жодних реальних підтверджень того, що США планують вийти з НАТО.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтерв'ю виданню Rheinishe Post, передає «Європейська правда».

Пісторіус наголосив, що хоче оцінювати політичних лідерів за їхніми конкретними діями, а не за гучними заявами.

Водночас німецький міністр зауважив, що хоча ознак виходу США немає, такий сценарій ніколи не можна повністю виключати. 

«Тому я залишаюся при своїй думці: НАТО має стати більш європейським, щоб залишатися трансатлантичним», – додав Пісторіус.

  • Раніше цього місяця Дональд Трамп повідомив The Telegraph, що серйозно розглядає можливість вивести США з НАТО після того, як Альянс не приєднався до його війни проти Ірану. Президент США назвав НАТО «паперовим тигром».
  • Трамп мав обговорити питання виходу з НАТО на зустрічі з генеральним секретарем Марком Рютте.
