Пісторіус вважає, що немає реальних підтверджень того, що США планують вийти з НАТО

Попри різкі заяви Дональда Трампа, наразі немає жодних реальних підтверджень того, що США планують вийти з НАТО.
Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтерв'ю виданню Rheinishe Post, передає «Європейська правда».
Пісторіус наголосив, що хоче оцінювати політичних лідерів за їхніми конкретними діями, а не за гучними заявами.
Водночас німецький міністр зауважив, що хоча ознак виходу США немає, такий сценарій ніколи не можна повністю виключати.
«Тому я залишаюся при своїй думці: НАТО має стати більш європейським, щоб залишатися трансатлантичним», – додав Пісторіус.
- Раніше цього місяця Дональд Трамп повідомив The Telegraph, що серйозно розглядає можливість вивести США з НАТО після того, як Альянс не приєднався до його війни проти Ірану. Президент США назвав НАТО «паперовим тигром».
- Трамп мав обговорити питання виходу з НАТО на зустрічі з генеральним секретарем Марком Рютте.