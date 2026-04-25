Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
Біля головної військової бази у Малі пролунали вибухи, повідомляють про стрілянину

Малієць з російським прапором під час протесту проти присутності в країні ООН
Фото: EPA/UPG

Сьогодні зранку поблизу головної військової бази Малі в Каті, неподалік столиці Бамако, пролунали два гучні вибухи.

Про це повідомляють DW, AFP та Reuters.

Там було чутно безперервну стрілянину.

Каті є домівкою військового правителя генерала Ассімі Гойти.

Свідок Reuters повідомив, що солдати заблокували у районі дороги. 

Тим часом AFP повідомило про бої в Гао, найбільшому місті на півночі Малі, а також у Севаре, в центральній частині країни.

Стрілянину також чули поблизу міжнародного аеропорту Малі.

Жодна група не взяла на себе відповідальність за напади. Армія Малі повідомила, що невстановлені “терористичні” групи атакували кілька позицій у столиці та інших частинах країни, не уточнюючи місць нападу. Військові додали, що бої тривають, населення попросили зберігати спокій.

Малі вже понад десять років бореться з джихадистським повстанням, воюючи із західноафриканськими філіалами "Аль-Каїди" та "Ісламської держави". Країна також має тривалу історію повстань під проводом туарегів на півночі.

Військові лідери прийшли до влади в Малі після переворотів у 2020 та 2021 роках, пообіцявши відновити безпеку у країні, де бойовики контролюють великі території на півночі та в центрі та часто нападають на армію та цивільне населення.

  • Військовий уряд покладався на російських найманців для підтримки безпеки, спочатку намагаючись співпрацювати із західними країнами. Однак нещодавно він почав прагнути тісніших зв'язків зі Сполученими Штатами.
  • Мілітарні лідери застосували жорсткі заходи проти критиків та розпустили політичні партії. Хоча хунта обіцяла передати владу цивільному населенню до березня 2024 року, у липні 2025 року вона надала фактичному очільнику Малі p 2020 року Ассімі Гоїті п'ятирічний президентський термін із можливістю продовження “стільки разів, скільки буде потрібно” без проведення виборів.
﻿
Читайте також
