Сьогодні зранку поблизу головної військової бази Малі в Каті, неподалік столиці Бамако, пролунали два гучні вибухи.
Про це повідомляють DW, AFP та Reuters.
Там було чутно безперервну стрілянину.
Каті є домівкою військового правителя генерала Ассімі Гойти.
Свідок Reuters повідомив, що солдати заблокували у районі дороги.
Тим часом AFP повідомило про бої в Гао, найбільшому місті на півночі Малі, а також у Севаре, в центральній частині країни.
Стрілянину також чули поблизу міжнародного аеропорту Малі.
Жодна група не взяла на себе відповідальність за напади. Армія Малі повідомила, що невстановлені “терористичні” групи атакували кілька позицій у столиці та інших частинах країни, не уточнюючи місць нападу. Військові додали, що бої тривають, населення попросили зберігати спокій.
Малі вже понад десять років бореться з джихадистським повстанням, воюючи із західноафриканськими філіалами "Аль-Каїди" та "Ісламської держави". Країна також має тривалу історію повстань під проводом туарегів на півночі.
Військові лідери прийшли до влади в Малі після переворотів у 2020 та 2021 роках, пообіцявши відновити безпеку у країні, де бойовики контролюють великі території на півночі та в центрі та часто нападають на армію та цивільне населення.
- Військовий уряд покладався на російських найманців для підтримки безпеки, спочатку намагаючись співпрацювати із західними країнами. Однак нещодавно він почав прагнути тісніших зв'язків зі Сполученими Штатами.
- Мілітарні лідери застосували жорсткі заходи проти критиків та розпустили політичні партії. Хоча хунта обіцяла передати владу цивільному населенню до березня 2024 року, у липні 2025 року вона надала фактичному очільнику Малі p 2020 року Ассімі Гоїті п'ятирічний президентський термін із можливістю продовження “стільки разів, скільки буде потрібно” без проведення виборів.