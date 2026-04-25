Біля головної військової бази у Малі пролунали вибухи, повідомляють про стрілянину

Армія Малі повідомила, що невстановлені “терористичні” групи атакували кілька позицій у столиці та інших частинах країни, не уточнюючи місць нападу.

Малієць з російським прапором під час протесту проти присутності в країні ООН

Сьогодні зранку поблизу головної військової бази Малі в Каті, неподалік столиці Бамако, пролунали два гучні вибухи.

Про це повідомляють DW, AFP та Reuters.

Там було чутно безперервну стрілянину.

Каті є домівкою військового правителя генерала Ассімі Гойти.

Свідок Reuters повідомив, що солдати заблокували у районі дороги.

Тим часом AFP повідомило про бої в Гао, найбільшому місті на півночі Малі, а також у Севаре, в центральній частині країни.

Стрілянину також чули поблизу міжнародного аеропорту Малі.

Жодна група не взяла на себе відповідальність за напади. Армія Малі повідомила, що невстановлені “терористичні” групи атакували кілька позицій у столиці та інших частинах країни, не уточнюючи місць нападу. Військові додали, що бої тривають, населення попросили зберігати спокій.

Малі вже понад десять років бореться з джихадистським повстанням, воюючи із західноафриканськими філіалами "Аль-Каїди" та "Ісламської держави". Країна також має тривалу історію повстань під проводом туарегів на півночі.

Військові лідери прийшли до влади в Малі після переворотів у 2020 та 2021 роках, пообіцявши відновити безпеку у країні, де бойовики контролюють великі території на півночі та в центрі та часто нападають на армію та цивільне населення.