ГоловнаСвіт

У Таїланді судитимуть 44 опозиціонерів за порушення закону про наклеп на королівську родину

Їх підозрюють у спробі внести зміни до закону про захист монархії від критики у 2021 році.

Король Таїланду Мах Вачіралонгкорн
Фото: EPA/UPG

Верховний суд Таїланду схвалив петицію зі звинуваченнями проти 44 чинних та колишніх опозиційних депутатів у порушенні етичних норм. 

Про це повідомляє DW.

Позов пов'язаний зі спробою внести зміни до закону про захист монархії від критики у 2021 році.

Судний процес, який розпочнеться 30 червня, стосується членів прогресивної Народної партії та її попередниці, політичної сили “Рух вперед”.

Якщо законодавців визнають винними, їм може загрожувати довічна заборона обіймати посади.

Суд заявив, що не відсторонює від посад 10 чинних законодавців, згаданих у справі, зокрема лідера “Народної партії” Наттхапхонга Руенгпаньявута та заступницю лідера Сіріканью Тансакул.

Жорсткий столітній закон Таїланду про образу величності, відомий як стаття 112, криміналізує критику короля Маха Вачіралонгкорната його родини. Закон передбачає тюремне ув'язнення до 15 років за кожне правопорушення. Тайські монархи досі користуються надзвичайною повагою багатьох людей у всій країні.

За словами критиків, закон використовують для придушення політичних опонентів.

Партія “Рух вперед” не змогла сформувати уряд попри на перемогу на виборах 2023 року. Політсилу розпустили у 2024 році через кампанію за внесення змін до закону, який забороняє будь-яку критику королівської родини. Партію звинуватили у підриві системи управління Таїланду, в якій король є главою держави.

  • У серпні 2025 року суд у Таїланді виправдав колишнього прем'єр-міністра Таксина Чинавата за порушення закону про образу величності. Йому загрожував можливий тюремний термін.
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies