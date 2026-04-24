Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама назвав серйозною помилкою відмову Європейського Союзу від ведення прямих перемовин з Росією щодо припинення російсько-української війни.

Як пише Politico, урядовець вважає, що Брюсселю не варто було обривати будь-які канали зв'язку з Кремлем, оскільки Європа повинна "завжди, завжди, завжди вести діалог з усіма".

Рама аргументує це тим, що у майбутній угоді про мир Євросоюз фактично відсуває себе на другий план тим, що не говорить напряму з диктатором Путіним та його представниками. Албанський прем'єр констатує, що Росія "нікуди не дінеться", тому ЄС не має втрачати право голосу у тому, як буде облаштоване майбутнє Європи.

Прем'єр підкреслив відсутність у Албанії будь-якої залежності від Росії: "Ми не маємо ні російських інвестицій, ні російського газу, ні російського лайна".