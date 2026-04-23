Головне за четвер, 23 квітня: понад 140 боєзіткнень, удар по вокзалу Кривого Рогу, 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 23 квітня відбулося 144 бойових зіткнення.

На Покровському напрямку ворог здійснив 28 атак.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 23 квітня – в новині.

Українські Військово-морські сили знищили російський морський безекіпажний катер (МБЕК).

МБЕК намагався наблизитися до одного з портів Одеси. Його оперативно виявили і знищили, повідомило командування ВМС.

Подробиці – в новині.

23 квітня російські окупанти вдарили по залізничній інфраструктурі Кривого Рогу.

«На щастя, ніхто не постраждав. Перед атакою було оголошено підвищену небезпеку — люди пройшли в укриття», - зазначила пресслужба перевізника.

Відомо про незначні пошкодження вокзалу. Зокрема вибуховою хвилею пошкоджені кілька вікон і дверей.

Президент Володимир Зеленський повідомив журналістам, що заяви росіян про повне захоплення Луганщини не відповідають дійсності.

«Цей наратив вони постійно просувають всюди, що вони захоплюють наші території, але вже навіть партнери, які постійно говорили, що Росія начебто виграє, вже зупинились з цим наративом і розуміють, що Росія не виграє цю війну”, — сказав Зеленський.

“Наші хлопці витримують велику кількість серйозних ударів, сотні наступальних дій на одну добу. Але з урахуванням окупованої і деокупованої території, з початку цього року, баланс не на користь Росії, на користь України. Україна відновила положення в більшій кількості квадратних кілометрів своєї землі, ніж втратила”, — сказав Зеленський.

Докладніше – в новині.

Євросоюз нарешті затвердив 20-й пакет санкцій проти Росії, спрямований на посилення економічного тиску та боротьбу з обходом обмежень.

Під обмежувальні заходи потрапили компанії російського енергетичного сектора (охоплюють як розвідку, і переробку нафти) – це ще 36 фірм. Також санкції застосували проти 46 танкерів (загалом вже 632 судна з російського тіньового флоту наразі перебувають під санкціями ЄС).

Більше інформації – в новині.

Військовослужбовців київських ТЦК судитимуть за смерть мобілізованого під час перевезення, повідомляє пресслужба ДБР.

"Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо заступника начальника Подільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки та солдата Шевченківського районного ТЦК та СП міста Києва, причетних до смерті чоловіка під час перевезення мобілізованих", - йдеться в повідомленні.

Солдата обвинувачують у перевищенні службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненому в умовах воєнного стану. Заступнику начальника інкримінують умисне неприпинення кримінального правопорушення підлеглого, що спричинило тяжкі наслідки.

Подробиці – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!