Зеленський і президент Литви обговорили співпрацю в оборонній сфері

Ішлося, зокрема, і про формат drone deal.

Зеленський і президент Литви обговорили співпрацю в оборонній сфері
Володимир Зеленський і Гітанас Науседа
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з литовським колегою Гітанасом Наусєдою і обговорив можливості подальшого розвитку співпраці в оборонному виробництві.

За словами Зеленського, ішлося, зокрема, і про формат drone deal.

«Досвід України в побудові системи захисту життів треба масштабувати на всю Європу, і ми готові до такого партнерства», - наголосив глава держави.

Президент також висловив сподівання на якнайшвидше відкриття переговорних кластерів для вступу до Євросоюзу. Литва, як відомо, у першій половині 2027 року головуватиме в Раді Євросоюзу, і українська сторона очікує на підтримку в питаннях, що стосуються повноправного членства. 

  • Днями президент сказав, що у drone deal включать щонайменше 10 договорів про експорт української зброї.
  • Запит є від 11 держав.
  • Наразі Україна почала працювати в цій сфері з Німеччиною, Італією, Норвегією, Швецією і Нідерландами.
