ГоловнаСуспільствоЖиття

​Апеляція ВАКС залишила без змін запобіжний захід Галущенку

Наразі застава не внесена, ексміністр перебуває під вартою.

Фото: ВАКС

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила в силі ухвалу від 15 квітня про продовження строку дії запобіжного заходу колишньому міністру енергетики Германові Галущенку у виді тримання під вартою з альтернативою внесення 200 млн грн застави.

Про це повідомила пресслужба ВАКС.

Наразі застава не внесена, Галущенко перебуває під вартою.

За результатами розгляду колегія суддів залишила без задоволення апеляційні скарги сторони захисту. Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

"За даними слідства, вказана особа підозрюється у вчиненні низки особливо тяжких злочинів передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України", - нагадали в АП ВАКС.

  • Слідство вважає Галущенка причетним до відмивання коштів та участі в злочинній організації. За даними детективів і прокурорів, у лютому 2021 року на острові Ангілья (самоврядна заморська територія Великої Британії) за ініціативи учасників злочинної організації зареєстрували фонд, який мав залучити близько $100 млн “інвестицій”.
  • 15 лютого 2026 року його було затримано при спробі покинути територію України.
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies