​Апеляція ВАКС залишила без змін запобіжний захід Галущенку

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила в силі ухвалу від 15 квітня про продовження строку дії запобіжного заходу колишньому міністру енергетики Германові Галущенку у виді тримання під вартою з альтернативою внесення 200 млн грн застави.

Про це повідомила пресслужба ВАКС.

Наразі застава не внесена, Галущенко перебуває під вартою.

За результатами розгляду колегія суддів залишила без задоволення апеляційні скарги сторони захисту. Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

"За даними слідства, вказана особа підозрюється у вчиненні низки особливо тяжких злочинів передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України", - нагадали в АП ВАКС.