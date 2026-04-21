ВАКС відмовив Тимошенко у скасуванні підозри

Вищий антикорсуд не задовольнив скаргу народної депутатки, лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко на оголошення їй підозри в спробі підкупу народних депутатів (ч. 4 ст. 369 КК України). Про це повідомило Суспільне.

Першу частину засідання ВАКС проводили в закритому режимі. Суд заслуховував аудіозапис, долучений до справи.

Після цього засідання перевели в відкритий режим. Адвокат депутатки просив скасувати підозру, оскільки "на момент її вручення докази були недостатніми".

Він додав, що на рішення суду, ймовірно, подаватимуть апеляцію.

Справа Юлії Тимошенко

НАБУ і САП повідомили, що зафіксували пропозицію надання народним депутатам систематичної неправомірної вигоди від лідерки парламентської фракції. Вони оприлюднили записи розмов, де лідерка парламентської фракції пропонує депутату не її політсили в обмін на ухвалення рішення кошти: "десятку". Цим депутатом був “слуга народу” Ігор Копитін.

Такі оплати мали проводити щомісяця в обмін на те, як саме голосуватимуть депутати. Зокрема, обговорювали голосування за зняття посадовців, але відмову від голосування за призначення, підтримку включень законопроєктів до порядку денного, але її відсутність у голосуваннях за сам законопроєкт.

На аудіо лунала фраза "грохнути більшість". За версією слідства, депутатка вирішила скористатися парламентською кризою, що виникла у зв'язку з викриттям корупції серед нардепів "Слуги народу", які отримували кошти в конвертах за "правильні голосування".

Підозра оголошена за ч. 4 ст. 369 КК України – пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, або вчинені організованою групою осіб чи її учасником. Карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

Більше на цю тему – в матеріалі Анни Стешенко "«Ми маємо грохнути цю більшість»: що стоїть за підозрою НАБУ Юлії Тимошенко".

16 січня ВАКС обрав Тимошенко запобіжний захід – заставу в 33,3 млн гривень. Прокурори просили про 50 млн застави, а Тимошенко – залишити її без запобіжного заходу або ж призначити особисте зобов'язання.

Тимошенко призначили заставу і частково арештували майно. Згодом апеляція зняла два обмеження, а нещодавно дозволив їй одноразовий виїзд за кордон.

У квітні НАБУ і САП завершили досудове розслідування.