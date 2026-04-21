Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
У Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
ВідеоУ Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Політика

ВАКС відмовив Тимошенко у скасуванні підозри

Частину засідання проводили закрито. 

Вищий антикорсуд не задовольнив скаргу народної депутатки, лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко на оголошення їй підозри в спробі підкупу народних депутатів (ч. 4 ст. 369 КК України). Про це повідомило Суспільне.

Першу частину засідання ВАКС проводили в закритому режимі. Суд заслуховував аудіозапис, долучений до справи.

Після цього засідання перевели в відкритий режим. Адвокат депутатки просив скасувати підозру, оскільки "на момент її вручення докази були недостатніми".

Він додав, що на рішення суду, ймовірно, подаватимуть апеляцію. 

Справа Юлії Тимошенко

НАБУ і САП повідомили, що зафіксували пропозицію надання народним депутатам систематичної неправомірної вигоди від лідерки парламентської фракції. Вони оприлюднили записи розмов, де лідерка парламентської фракції пропонує депутату не її політсили в обмін на ухвалення рішення кошти: "десятку". Цим депутатом був “слуга народу” Ігор Копитін.

Такі оплати мали проводити щомісяця в обмін на те, як саме голосуватимуть депутати. Зокрема, обговорювали голосування за зняття посадовців, але відмову від голосування за призначення, підтримку включень законопроєктів до порядку денного, але її відсутність у голосуваннях за сам законопроєкт. 

На аудіо лунала фраза "грохнути більшість". За версією слідства, депутатка вирішила скористатися парламентською кризою, що виникла у зв'язку з викриттям корупції серед нардепів "Слуги народу", які отримували кошти в конвертах за "правильні голосування". 

Підозра оголошена за ч. 4 ст. 369 КК України – пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, або вчинені організованою групою осіб чи її учасником. Карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

Більше на цю тему – в матеріалі Анни Стешенко "«Ми маємо грохнути цю більшість»: що стоїть за підозрою НАБУ Юлії Тимошенко".

16 січня ВАКС обрав Тимошенко запобіжний захід – заставу в 33,3 млн гривень. Прокурори просили про 50 млн застави, а Тимошенко – залишити її без запобіжного заходу або ж призначити особисте зобов'язання.

Тимошенко призначили заставу і частково арештували майно. Згодом апеляція зняла два обмеження, а нещодавно дозволив їй одноразовий виїзд за кордон.

У квітні НАБУ і САП завершили досудове розслідування.

Читайте також
