Радіна: з антикорупційної стратегії після роботи в уряді зникли вимоги незалежних конкурсів у ДБР і поліцію

Кабінет міністрів на засіданні 20 квітня планує розглянути проєкт Антикорупційної стратегії, з якого прибрали вимогу проведення незалежних конкурсів на керівні посади в Нацполіції і Державному бюро розслідувань. Ці зміни в проєкті відбулися після роботи урядового комітету.

Про це повідомила голова антикорупційного комітету Верховної Ради Анастасія Радіна. За її інформацією, з тексту стратегії уряд може прибрати й ще один конкурс – на посаду генерального прокурора.

"Навіть мʼякі формулювання стратегії – зробити конкурсну комісію, яка всього лиш рекомендує президенту потенційних кандидатів – сприйнято як загрозу", – сказала вона.

Радіна закликала прем'єрку і членів уряду повернути до стратегії положення про конкурси в НПУ і ДБР та залишити елементи конкурсу для кандидатів на посаду генерального прокурора.

Антикорупційну стратегію на 2026-2030 роки розробило Національне агентство з питань запобігання корупції. 2 квітня НАЗК надіслало проєкт стратегії до Кабміну.

Зараз директора ДБР призначає президент України за поданням конкурсної комісії. Конкурсна комісія складається з трьох людей, визначений президентом, трьох – від ВР і трьох від Кабміну. Представники Кабміну вносять кандидатури, що рекомендовані визначеними МЗС міжнародними організаціями.

Голову Нацполу приначає уряд за поданням прем'єр-міністра, який отримує пропозицію кандидатів від МВС.