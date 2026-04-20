400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Відбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
ФотоВідбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
ГоловнаПолітика

Радіна: з антикорупційної стратегії після роботи в уряді зникли вимоги незалежних конкурсів у ДБР і поліцію

Голова антикоркомітету закликала уряд повернути їх. 

Фото: nazk.gov.ua

Кабінет міністрів на засіданні 20 квітня планує розглянути проєкт Антикорупційної стратегії, з якого прибрали вимогу проведення незалежних конкурсів на керівні посади в Нацполіції і Державному бюро розслідувань. Ці зміни в проєкті відбулися після роботи урядового комітету.

Про це повідомила голова антикорупційного комітету Верховної Ради Анастасія Радіна. За її інформацією, з тексту стратегії уряд може прибрати й ще один конкурс – на посаду генерального прокурора. 

"Навіть мʼякі формулювання стратегії – зробити конкурсну комісію, яка всього лиш рекомендує президенту потенційних кандидатів – сприйнято як загрозу", – сказала вона.

Радіна закликала прем'єрку і членів уряду повернути до стратегії положення про конкурси в НПУ і ДБР та залишити елементи конкурсу для кандидатів на посаду генерального прокурора. 

Антикорупційну стратегію на 2026-2030 роки розробило Національне агентство з питань запобігання корупції. 2 квітня НАЗК надіслало проєкт стратегії до Кабміну. 

Зараз директора ДБР призначає президент України за поданням конкурсної комісії. Конкурсна комісія складається з трьох людей, визначений президентом, трьох – від ВР і трьох від Кабміну. Представники Кабміну вносять кандидатури, що рекомендовані визначеними МЗС міжнародними організаціями. 

Голову Нацполу приначає уряд за поданням прем'єр-міністра, який отримує пропозицію кандидатів від МВС. 

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies