Суд вирішить, чи буде обраниця Педро Санчеза відповідати перед Фемідою.

Після розслідування, яке тривало два роки, дружина очільника іспанського уряду Педро Санчеза Бегонья Гомез офіційно звинувачена у вчиненні корупційних дій.

Як пише BBC, правоохоронні органи встановили, що жінка користувалася своїм державним положенням для просування власних інтересів. Зокрема йдеться про можливість викладати в одному з престижних мадридських університетів, не маючи для цього відповідної кваліфікації.

Сама Гомез заперечує свою провину, а прем'єр наполягає, що справа є замовленням з боку його політичних опонентів з праворадикальної опозиції, які прагнуть розвалити чинну соціалістичну коаліцію.

Корупційна справа Гомез у квітні 2024 року призвела до того, що Педро Санчез на 5 днів призупинив свою діяльність на посаді голови уряду, щоб розглянути можливість подати у відставку. Зрештою прем'єр вирішив залишитися, аргументуючи це нібито відсутністю провини з боку його дружини.

Тепер суд має вирішити, чи згоден він з аргументами обвинувачення, і або розпочати повноцінний кримінальний процес, або закрити справу.