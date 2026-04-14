В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Вироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
ЕксклюзивВироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Дружині прем'єра Іспанії офіційно висунули звинувачення у корупції

Суд вирішить, чи буде обраниця Педро Санчеза відповідати перед Фемідою.

Після розслідування, яке тривало два роки, дружина очільника іспанського уряду Педро Санчеза Бегонья Гомез офіційно звинувачена у вчиненні корупційних дій.

Як пише BBC, правоохоронні органи встановили, що жінка користувалася своїм державним положенням для просування власних інтересів. Зокрема йдеться про можливість викладати в одному з престижних мадридських університетів, не маючи для цього відповідної кваліфікації. 

Сама Гомез заперечує свою провину, а прем'єр наполягає, що справа є замовленням з боку його політичних опонентів з праворадикальної опозиції, які прагнуть розвалити чинну соціалістичну коаліцію.

Корупційна справа Гомез у квітні 2024 року призвела до того, що Педро Санчез на 5 днів призупинив свою діяльність на посаді голови уряду, щоб розглянути можливість подати у відставку. Зрештою прем'єр вирішив залишитися, аргументуючи це нібито відсутністю провини з боку його дружини.

Тепер суд має вирішити, чи згоден він з аргументами обвинувачення, і або розпочати повноцінний кримінальний процес, або закрити справу.

Читайте також
