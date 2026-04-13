Дослідження: Партія Орбана використовувала перед виборами різноманітні тактики маніпуляцій

Були також ознаки і російського втручання.

Угорський пропагандистський малюнок, на якому зображений Володимир Зеленський
Фото: Георгій Тихий

Аналітики, які вивчають дезінформацію, виявили нові тактики напередодні парламентських виборів в Угорщині. Серед них - сфабриковані новинні повідомлення, адаптовані під пропагандистські наративи, закриті групи у Facebook, які використовували для поширення партійної інформації, та ознаки російського втручання, пише Euronews.

Парламентські вибори в Угорщині назвали «розсадником дезінформації», починаючи від сфабрикованих партійних програм і закінчуючи операціями з надання впливу, пов'язаними з Кремлем.

Аналітики організації Lakmusz та Європейського університетського інституту зазначають, що понад 90% фейків мали внутрішнє походження. Однією з найгучніших маніпуляцій стала публікація підробленої політичної програми партії «Тиса». У сфальсифікованому документі опозиції приписували плани запровадити податки на домашніх тварин і значно підвищити загальні податки. Ці вигадки згодом тиражували на передвиборчих плакатах по всій країні.

Через обмеження політичної реклами в Meta та Google, партія Орбана «Фідес» адаптувлав свою тактику, використовуючи закриті групи у Facebook. Наприклад, група «Бійцівський клуб» (Fighters Club), створена за ініціативи Орбана у 2025 році, налічувала понад 60 тисяч учасників. Через такі спільноти прихильників координували для масового коментування і поширення провладних постів, а також для розсилки маніпулятивного контенту, створеного за допомогою штучного інтелекту. Зокрема, у мережі поширювали ШІ-відео, на яких кандидатів від «Тиси» зображували у військовій формі, звинувачуючи їх у намірах відправити угорців на війну.

Російське втручання також зафіксували, проте його вплив виявився обмеженим. Операції, пов'язані з Кремлем, здебільшого проводилися англійською мовою в мережі X. 

  • У березні Петер Мадяр заявив, що співробітники російської військової розвідки (ГРУ) кілька тижнів перебувають у Будапешті з метою вплинути на результати виборів в Угорщині, як це раніше відбувалося в Молдові.
  • Опозиціонер закликав тодішнього главу уряду Віктора Орбана негайно зупинити втручання і вислати російських спецслужбістів, які прибули під дипломатичним прикриттям.
﻿
