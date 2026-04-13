Урсула фон дер Ляєн закликала ЄС відмовитися від принципу одностайності

Це має запобігти блокуванню важливих рішень з боку деяких держав-членів.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про необхідність реформування системи ухвалення рішень у ЄС, передає «Європейська правда».

Головна пропозиція полягає у переході до голосування кваліфікованою більшістю у питаннях зовнішньої політики; це дозволить уникнути системних блокувань з боку окремих держав-членів.

Заява президентки Єврокомісії пролунала 13 квітня на тлі політичних змін в Угорщині. Фон дер Ляєн наголосила, що хоча країна наразі повертається на європейський шлях, ЄС має винести уроки з періоду правління уряду Віктора Орбана.

На думку очільниці Єврокомісії, принцип одностайності часто стає інструментом для шантажу і паралізує ефективність Євросоюзу на міжнародній арені.

Як голосування кваліфікованою більшістю запровадять, то це означатиме, що для ухвалення рішення знадобиться згода 55% держав-членів (мінімум 15), які представляють не менше 65% населення ЄС.