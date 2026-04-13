Урсула фон дер Ляєн закликала ЄС відмовитися від принципу одностайності

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про необхідність реформування системи ухвалення рішень у ЄС, передає «Європейська правда».
Головна пропозиція полягає у переході до голосування кваліфікованою більшістю у питаннях зовнішньої політики; це дозволить уникнути системних блокувань з боку окремих держав-членів.
Заява президентки Єврокомісії пролунала 13 квітня на тлі політичних змін в Угорщині. Фон дер Ляєн наголосила, що хоча країна наразі повертається на європейський шлях, ЄС має винести уроки з періоду правління уряду Віктора Орбана.
На думку очільниці Єврокомісії, принцип одностайності часто стає інструментом для шантажу і паралізує ефективність Євросоюзу на міжнародній арені.
Як голосування кваліфікованою більшістю запровадять, то це означатиме, що для ухвалення рішення знадобиться згода 55% держав-членів (мінімум 15), які представляють не менше 65% населення ЄС.
- Цього місяця міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль виступив за скасування принципу одностайності в зовнішній та безпековій політиці Євросоюзу. Вадефуль вважає, що ЄС має перейти до системи голосування кваліфікованою більшістю вже до кінця поточної каденції. На його думку, це дозволить блоку стати справді дорослим та дієздатним міжнародним гравцем.
- Раніше проти скасування одностайності виступали лідери урядів Угорщини і Словаччини.
- Обидві держави неодноразово демонстрували підтримку Росії і ЄС було проблематично ухвалювати все нові і нові санкції проти РФ. 20-ий пакет, який блок планував затвердити до річниці російського вторгнення в Україну, досі не проголосований.
- Схожа ситуація і з виділенням Україні допомоги. Не розблоковані досі критично важливі для нашої держави 90 млрд євро.