ДПСУ запевнила, що нова система перетину кордону з ЄС працює без затримок

Повне запровадження нової системи перетину кордону ЄС із 10 квітня не призвело до сповільнення руху на кордоні.
Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, передає «Радіо Свобода».
Технологію почали впроваджувати з жовтня 2025-го. Процес підключення пунктів пропуску відбувався поступово: спершу нову систему протестували на кордонах із Польщею та Угорщиною, а згодом до неї доєдналися Словаччина та Румунія. Така стратегія дозволила уникнути технічних збоїв та надмірного навантаження на інфраструктуру, тому українські прикордонники не зафіксували жодних негативних змін у швидкості оформлення пасажирів і транспорту.
- Система EES (Entry/Exit System) — це автоматизований механізм реєстрації громадян країн, що не входять до ЄС.
- Вона покликана замінити ручне проставлення штампів у паспортах на цифрову фіксацію даних. Головною метою нововведення є підвищення безпеки через краще виявлення підроблених документів та автоматизація контролю за дотриманням правил перебування в Шенгенській зоні.
- Система тепер автоматично вираховує кількість днів, проведених мандрівником у Євросоюзі. Це дозволяє миттєво визначати порушників правила «90 днів протягом 180-денного періоду», яке діє для українців у межах безвізового режиму.
- Попри цифровізацію процесів, умови перетину кордону та терміни дозволеного перебування для громадян України залишаються незмінними.