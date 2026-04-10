ДПСУ запевнила, що нова система перетину кордону з ЄС працює без затримок

Повне запровадження нової системи перетину кордону ЄС із 10 квітня не призвело до сповільнення руху на кордоні.

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, передає «Радіо Свобода».

Технологію почали впроваджувати з жовтня 2025-го. Процес підключення пунктів пропуску відбувався поступово: спершу нову систему протестували на кордонах із Польщею та Угорщиною, а згодом до неї доєдналися Словаччина та Румунія. Така стратегія дозволила уникнути технічних збоїв та надмірного навантаження на інфраструктуру, тому українські прикордонники не зафіксували жодних негативних змін у швидкості оформлення пасажирів і транспорту.