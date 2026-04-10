Ворожий безпілотник атакував місто Суми

Російські війська атакували Ковпаківський район у Сумах. Виникло загорання.
Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
"Один безпілотник влучив у житловий будинок у Ковпаківському районі Сум. Є загоряння. Інформація щодо постраждалих уточнюється", – ідеться у повідомленні.
Григоров наголосив, що існує загроза повторних ударів та порадив перебувати у безпечних місцях.
- Вранці 10 квітня армія ворога завдала удару по Конотопу. Міський голова повідомив, що ворог атакував дронами "Герань". Четверо поранених.