Ворожий безпілотник атакував місто Суми

Російські війська атакували Ковпаківський район у Сумах. Виникло загорання.

Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

"Один безпілотник влучив у житловий будинок у Ковпаківському районі Сум. Є загоряння. Інформація щодо постраждалих уточнюється", – ідеться у повідомленні.

Григоров наголосив, що існує загроза повторних ударів та порадив перебувати у безпечних місцях.